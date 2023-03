Stanove uslužno čisti polugola, samo u toplesu, evo kako se provodi (video)

Devojka iz Floride čisti stanove i kuće u toplesu i zarađuje oko 2000 evra dnevno, plus velike napojnice. Njen sat usluge čišćenja košta 300 evra, a sada podstiče i druge da se okušaju u unosnoj karijeri.

Pored ove pozamašne naknade koju polugola zarađuje čišćenjem, 22-godišnjakinja ističe kako dobiva vrlo velikodušne napojnice.

Čistačica u toplesu progovorila je o svojoj unosnoj karijeri na društvenim mrežama čime je ubrzo privukla pažnju pre nego što joj je račun navodno suspendovan.

– Toliko vas da zna koliko zarađujem dnevno kao čistačica u toplesu. Danas sam čistila pet kuća, a naplaćujem 300 evra po satu – rekla je Sami obraćajući se pratiocima.

Abalizirajući svoju dnevnu zaradu, Sami je počela objašnjavati kako se njezini iznosi povećavaju.

– Dakle, prva kuća 300 eura za sat i dali su mi 140 evra napojnice – otkriva.

Dobro plaćena domaćica rekla je i da ne očekuje napojnice, ali većina njenih klijenata ih ipak ostavi. Uz satnicu od 300 evra, druga kuća joj je dala 120 eura napojnice, treća kuća 150, a četvrta kuća 110. Ali njena najveća napojnica dana došla je iz poslednje kuće.

– Dali su mi vrlo velikodušnu napojnicu od 200 evra, vrlo lijepo. Bila je to velika kuća i pomalo prljava – dodaje ona.

Sveukupno, Sami ovako zaradi i do 2230 evra za radni dan. Ali čistačica u toplesu ne može zadržati svu svoju zaradu, jer, kako kaže, izdvaja pozamašan deo za sigurnost kako bi bila sigurna dok radi.

– Imam čoveka iz osiguranja koji sedi u autu ispred kuće i čeka me za slučaj da se nešto dogodi i on dobija 35% onoga što zaradim – objasnila je. To znači da njen momak iz osiguranja dobije oko 780 eura njezine dnevne zarade, ali Sami je rekla da je to zaokružila na 800 jer je neverovatan, piše Daily Star.

