Stara srpska reč proglašena za najlepšu: Da li znate šta znači?

Volite da koristite arhaične reči srpskog jezika, ali da li znate koja je najlepša stara srpska reč?

Koliko puta ste se uverili da reči koje su vam se „usadile“ u govor zapravo nisu ispravne? U toj edukaciji najviše pomaže Instagram stranica „Dnevna doza pravopisa“ koja svakodnevno ispravlja najčešće greške i podseća na pravila pravopisa. Zato je postala jako popularna, a osim toga, hiljade ljudi svakodnevno ima priliku da se podseti starih reči u srpskom jeziku.

Ovoga puta, izabrano je deset najlepših starih srpskih reči. Iako nije poznato na koji način su se reči rangirale, Instagram stranica je odabrala najuži izbor, a prvo mesto izazvalo je mnogo komentara.

Evo koje reči su se našle na spisku najlepših starih srpskih reči:

blagoslov

obrazovanje

vazda

onomad

dika

čojstvo

blagodarnost

čedo

ognjište

Reč „dabome“ proglašena je najlepšom. „Dabome“ znači: „Tako je, „Svakako“, „Nema sumnje“, „Naravno“, „Zaista“… U Rečniku srpskog jezika Matice srpske piše: „Rečca za pojačavanje tvrđenja: naravno, dakako, svakako, razume se, sigurno. ‘Je li položila ispit?’, ‘Dabogme da je položila’, ‘Ovim, dabome, nismo iscrpli sve mogućnosti'“.

Izbor ove reči privukao je veliku pažnju Srba.

„Umotvorina“, „‘Dabome’ je moj deda koristio“, „Moja nana je govorila ‘dabome’ i ‘dockan'“, „Baba je znala da naglasi ‘Daaabome’, to joj je značilo ‘Kako da ne'“, „Kakav divan jezik imamo“, „Najlepši je srpski jezik“, „‘Dabome’ me apsolutno uvek podseti na učiteljicu koja je ubrzo nakon moje generacije otišla u penziju“, „Onomad moja dika sedi za ognjištem i priča da je obrazovanje najbitnije. ‘Dabome’, to je vazda bilo i biće“, samo su neki od komentara.

Još neke srpske reči koje su se našle među lepima:

bogougodan

umotvorina

suton

dockan

kolevka

nana

naravoučenije

prelo

smiraj

čast

čestitost

blagoglagoljiva

čovečnost

nauštrb

(Mondo.rs)

