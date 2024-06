Stavili su mački na ogrlicu ovu 1 stvar i šokirali se kada su videli rezultat (video)

Evo u čemu je stvar.

Vlasnici su mački stavili kameru na ogrlicu: Evo šta su otkrili, a rezultat ih je ostavio pomalo u šoku.

Tako se na profilu Nature is Amazing pojavio snimak mačke koja agresivno mijauče, a zatim kreće u lov na drugu mačku.

Prede i mijauče na parkiralištima, livadama, žbunju i ulicama i pokušava da trkom sustigne drugu mačku.

Potera traje neko vreme, a onda obe mačke, iscrpljene i zadahane, odustaju.

Stavili su kameru na svog mačka i shvatili da je zapravo pravi nasilnik iz komšiluka – stoji u opisu snimka koji možete pogledati u nastavku.

They put a camera on their cat and realized he is the neighborhood bully pic.twitter.com/NDRhcq4Gdb

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) June 1, 2024