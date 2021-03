Stenovita „super Zemlja“ NOVI TRAG u lovu na vanzemaljce?

Egzoplaneta Glize 486 b, uočena u orbiti oko zvezde relativno blizu našeg Sunčevog sistema, mogla bi da se pokaže kao idealan istraživački materijal u potrazi za vanzemaljskim životom, najavili su naučnici u novom istraživanju.

Ova egzoplaneta, koja je 2,8 puta veće mase od planete Zemlje, klasifikovana je kao „super Zemlja“ i nalazi se na oko 26,3 svetlosne godine (9,5 biliona kilometara) od naše planete. Ova stenovita nebeska kugla je među najbližim egzoplanetama. Orbitira oko zvezde „crveni patuljak“, koja je manja, hladnija i manje sjajnija od našeg Sunca.

Gliese 486 b (TOI 1827 01): "A nearby transiting rocky exoplanet that is suitable for atmospheric investigation” Trofonov et al. Science 4 Mar 2021 @ScienceMagazine https://t.co/n6R9RKHgs9 pic.twitter.com/QDJCLZqpUg

Istraživači, koji su svoja otkrića objavili u časopisu Sajens, veruju da je površina vruće i suve egzoplanete nenaseljivaa i najverovatnije je isprepletena rekama lave.

Međutim, uprkos tome što nije svrstana u kategoriju perspektivnih kandidata za život, blizina Zemlji i fizičke osobine ove egzoplanete čine je odgovarajućom za istraživanja uz pomoć nove generacije svemirskih i zemaljskih teleskopa.

NASA namerava lansiranje svog svemirskog teleskopa Džejms Veb u oktobru 2021. Dalja detaljna proučavanja Glizea 486 b mogle bi naučnicima da pruže podatke neprocenjive vrednosti za dešifrovanje atmosfere drugih egzoplaneta izvan našeg Sunčevog sistema, uključujući one koje mogu biti domaćini vanzemaljskog života.

„Egzoplaneta mora imati odgovarajuću fizičku i orbitalnu konfiguraciju da bi bila pogodna za atmosferska istraživanja“, rekao je naučnik Trifon Trifonov sa Instituta za astronomiju Maks Plank u Nemačkoj, lider istraživanja

Koautor studije Hose Kabalero iz Centra za astrobiologiju u Španiji proglasio je Glize 486 b potencijalnim kamenom iz Rozete egzoplanetologije.

Astrofizičar misli na drevnu kamenu ploču na kojoj je na tri tazličita jezika ispisan zakon propisan u Egiptu 196. pre Hrista tokom dinastije Ptolemejida, koji je stručnjacima pomagao u dešifrovanju egipatskih hijeroglifa.

Lov na vanzemaljski život

Naučni su do sada otkrili više od 4.300 egzoplaneta, među kojima su i velike gasovite planete sličnie Jupiteru iz našeg solarnog sistema.

Druge egzoplanete bile su manji, stenoviti svetovi, što je odmah izazvalo nagađanja da bi na njima mogao postojati život. Trenutno dostupni naučni instrumenti ne ispunjavaju zahteve potrebne za proučavanje njihove atmosfere.

Međutim, velike nade polažu se u novi svemirski teleskop Džejm Veb i budući teleskop koji je trenutno u izgradnji u Čileu.

Glize 486 b je stenovita planeta, za koju se smatra da ima metalno jezgro i kruži vrlo blizu matične zvezde.

Shodno tome, sugeriše se da je na njoj temperatura oko 430 stepeni Celzijusa, a sila gravitacije te egzoplanete može biti 70 odsto jača od gravitacije na Zemlji.

Gorgeous tech: Hanging high above the ELT’s secondary mirror

The innovative five-mirror design of the Extremely Large Telescope requires the largest ever secondary mirror with a 4.2-metre diameter.

(Credit: ESO) pic.twitter.com/CkSSv2u2ed

— Universal-Sci (@universal_sci) March 2, 2021