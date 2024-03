Stručnjaci tvrde da boja očiju otkriva kakva ste osoba: Evo ko je ljubazan i lojalan, a ko prevarant

Nauka otkriva da boja očiju ima veze sa našim karakterom

Dokazano je da se ne kaže za džabe „oči su ogledalo duše„. Stručnjaci tvrde da boja očiju pokazuje kakva ste zaista ličnost, a na vama je da proverite koliko dobro poznajete sebe.

Evo kakvi ste zaista.

Tamno braon (crne) oči

Vi ste rođeni vođa. Čak i ako vi sebe ne vidite na taj način, to je ono kako vas vaša okolina prepoznaje.

Vaša boja očiju spada u jednu od ređih i krije neku tajnu ili misteriju u vezi sa ličnošću. Ipak, u časopisu „Current Psychology“ je objavljeno da ste upravo vi ovakvi prijatni za vašu okolinu.

Što su vaše oči tamnije, to je više melanina u njima. Što je više melanina, to je aktivnost mozga veća .Časopis „Personality and Individual Differences“ je objavio da sa tamnijim očima dolazi i mračnija ličnost, ali i sklonost alkoholu.

Jedna druga studija je dokazala da ljudi sa tamnim očima imaju dobre predispozicije za sport, pogotovo onu oblast koja uključuje precizno gađanje u cilj.

Plave oči

Posedujete veliku fizičku i psihičku snagu, iako mnogi ljudi oko vas to ne vide. Dešava cvam se da vas često osuđuju pre nego što vas uopšte i vide. Često vas percipiraju i kao plašljive, ali i kao neosvojive. Takođe, vide u vama osobu skloni nadmetanju i egzibicionizmu.

Uprkos, lošoj proceni vas kao ličnosti, nauka je dokazala da ste prilično trpeljiva osoba, pa se za žene sa plavim očima smatra da lakše podnose porođajne bolove od drugih dama. Dr Irina Belter sa Pitsburškog univerziteta je radila istraživanje koje je pokazalo i da žene sa plavim očima nisu sklone postporođajnoj sepresiji i anksioznosti.

Nemački psiholozi su ocenili da su deca sa plavim očima opreznija i da su zato manje otvorena od svojih vršnjaka.

Uglavnom, ako imate plave oči, vi ste znatiželjni i širite strahopoštovanje.

Sive oči

Sive oči su retke, ali ipak postoje. One su zapravo jedna varijacija plavih očiju, koja proizilazi iz većeg prisustva melanina.

Ukoliko imate ovakvu boju očiju vi ste veoma uravnotežena osoba, ali ipak imate dve strane ličnosti. Različiti ste u odnosu na to kakvi su ljudi oko vas, ali i u zavisnosti od toga koji cilj želite da postignete. Možete da budete i profesionalac i prevarant, u zavisnosti od emocije koju nosite u sebi.

Da biste postigli sve što želite, malo više ćete morati da radite od prosečnog čoveka. Težite da budete ozbiljno shvaćeni, ali se stalno ešto brabite kao da ste krivi.

Kada ljudi uspeju da vas prihvate i zavole u vama se rodi jedna ogromna briga za njih.

Oči boje lešnika

Oči boje lešnika je teško opisati, kao i njihovu ličnost. Mnoogi kažu da je ova boja proizašla iz boje koja prelazi iz zelene u braon. Ovakve oči su takođe veoma retke.

Ljudi koji imaju oči boje lešnika teže da budu nezavisni, sigurni i spontani. U principu su izbalansirane ličnosti, ali može se desiti da u njima ima malo misterije i to zbog melanina koji se širi od njihovih zenica. Okolina eško može da pročita ličnost osoba sa ovakvim očima.

Dr Metju Lič sa Univerziteta u Južnoj Australiji smatra da osobe sa očima boje lešnika upravo imaju tu boju zbog problema sa krvnim sudovima, a da se kao najraniji problem može manifestovati bol u predelu stomaka.

Braon oči

Različuju se osobe sa braon očima od onih sa tamno braon bojom. Njihova ličnost je takva da žele da budu prihvaćeni, uporni su i imaju prilično samopouzdanja.

Čarls univerzitet u Pragu je dokazao da su ljudi sa ovakvom bojom očiju lojalni, ljubazni i puni poštovanja. Iapk, oni nisu tako smerni kao što izgleda.

Studija objavljena u časopisu „Chronobiology International“ pokazuje da ljudi sa smeđim očima uglavnom spavaju dva sata manje od proseka i da su gotovo uvek umorni. Teško im je da ustanu rano ujutru i jako su neefikasni dok ne obave svoje rituale razbuđivanja.

Zelene oči

Ukoliko imate zelene oči, vama bukvalno treba čestitati. Većina ljudi za vas misli da ste seksi, privlačni i mistični.

Studija koju je objavila korporacija „Impulse Corporation“ je pokazala da većina ljudi koja bi želela da promeni boju očiju bi to uradila u zelenu, jer misle da je najviše seksi.

Ljudi sa ovakvom bojom očiju su i dominantne osobe, ali i jake i oprezne.

Dr Hamdi Kalel kaže da su ove osobe same sebi dovoljne i da su često nepredvidive. Originalni su i kreativni, pa čak i pod velikim pritiskom.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.