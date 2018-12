Štucamo jer smo nekad imali – škrge?

Naučnici još tragaju za istinom, jednom jedinom, šta je to što izaziva štucanje. Do tada, više teorija ostaje u igri, a jedna ne baš široko rasprostranjena je da nam je to ostalo od pradavnog načina postojanja.

Naime, naučnici iz Pariza tvrde da je štucanje ništa drugo do posledica toga da su ljudi nekada imali škrge. Oni to dovode u vezu i sa činjenicom da je ova pojava primećena i kod nekih vodozemaca koji su zadržali „štucalačku naviku“.

Kada štucamo, obično se u šali kaže da nas neko spominje ili ogovara, pa pokušavamo da se setimo ko bi to mogao da bude. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da je ova pojava gotovo neizbežna u situaciji kada jedemo ili pijemo na brzinu, jer nam tada želudac natekne, dijafragma se stegne i potiskuje vazduh u pluća. Istovremeno se zatvaraju glasne žice, vazduh se zaustavlja i čuje se samo onaj poznati zvuk – štuc, štuc, štuc.

Iako se štucanje pripisuje preteranom konzumiranju alkohola, lekari upozoravaju i da budemo oprezni sa gaziranim ili vrlo toplim pićima, ali i previše začinjenom hranom. Međutim, štucanje nastaje i kao posledica snažnog stresa i nagle promene temperature tela. Ako vam se ponekad dešava ili često ponavlja, uzmite čašu vode. To će vam ublažiti neprijatan osećaj i spasti vas još neprijatnijeg zvuka.