Surferi se snimali dronom, kasnije videli da su bili u smrtnoj opasnosti (video)

Velika bela ajkula vrebala je surfere u blizini obala Južne Afrike, a da oni to nisu ni primetili. Bliski susret sa opasnim predatorom surferi su uočili tek kod kuće, kada su videli jezivi snimak sa drona.

Snimak je objavila služba za spasavanje na moru Južne Afrike, objašnjavajući da im stiže veliki broj prijava da su uočene velike bele ajkule u blizini obala ove države.

Oni su upozorili surfere na opasnost koja preti od velikih belih ajkula.

Due to a high number of reported White Shark sightings and close encounters, NSRI are appealing to the public exercise caution along the Southern Cape coastline, in particular around the coastline of Plettenberg Bay and between Mossel Bay and Jeffreys Bay.https://t.co/IKbxE3tNhh pic.twitter.com/3uI02FGgSc

— Sea Rescue South Africa (@NSRI) June 23, 2020