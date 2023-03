Švarceneger objavio video-poruku o borbi protiv antisemitizma

LOS ANĐELES – Zvezda akcionih filmova i bivši guverner Kalifornije Arnold Švarceneger objavio je na Fejsbuku video-poruku u kojoj poziva antisemite da napuste tu ideologiju i „odaberu snagu“.

„Nije me briga koliko stvari punih mržnje ste možda napisali na mrežama. Nije me briga koliko često ste marširali noseći tu omrznutu zastavu ili koje ste stvari možda rekli u besu. Još uvek ima nade za vas“, rekao je on, prenosi Los Anđeles Tajms.

U video-snimku koji traje 12 minuta, on je govorio sa čime se sve susreo prilikom obilaska koncentracionog logora Aušvic u Poljskoj, o svom ocu koji je bio nacista, kao i svoje odrastanje u Austriji nakon Drugog svetskog rata.

„Kada hodate kroz mesto kao što je Aušvic, osećate ogromnu težinu. Svuda su podsetnici na užase koji su se tamo desili: kovčezi koje zatvorenici nikada nisu preuzeli… Dnevnici sa hiljadama imena koja su precrtana, kao da je okrutni računovođa samo merio smrt. Gasne komore sa ogrebotinama na zidovima od noktiju ljudi koji su pokušavali da se izbore za život. Krematorijum u kome su nacisti pokušali da izbrišu sva njihova zverstva“, rekao je Švarceneger.

On je kazao i da njegove primedbe nisu usmerene na ljude koji su bili meta antisemitizma, već je želeo da se obrati ljudima koji su podstaknuti mržnjom, „onima koji vrše antisemitizam“.

„Mržnja je kroz istoriju uvek bila lak put, put najmanjeg otpora… Lakše je pronaći žrtvenog jarca za problem nego da sami pokušamo da nešto popravimo. Nećete postići uspeh na kraju tog puta… Nikada nije postojao uspešan pokret zasnovan na mržnji“, rekao je Švarceneger.

Prema podacima međunarodne jevrejske organizacije Antidefamacione lige, u 2021 došlo je do porasta antisemitskih incidenata za 34 odsto u odnosu na 2020. godinu, što je najveći porast od kako je ta agencija počela da prati antisemitske incidente 1979. godine.

(Tanjug)

