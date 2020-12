Svemirski spektakl 21. decembra: Vraća li se Vitlejemska zvezda?

Decembra 21. Jupiter i Saturn će se ukrstiti na noćnom nebu i nakratko će izgledati kao da blistaju zajedno kao jedno telo. Iako planetarni događaji poput ovog nisu svakodnevni, nisu ni naročito retki. Da li je ovo Vitlejemska zvezda ponovo na proputovanju, kao i kakav astronomski, istorijski i teološki značaj ima otkriva naučnik Erik Vanden Ejken.

Ovogodišnje poravnanje je interesantno iz najmanje dva razloga. Prvi je stepen u kojem će dve planete biti poravnate. Stručnjaci predviđaju da će tokom ove veze izgledati bliže i svetlije nego što su bile poslednjih osam vekova.

Ali drugi faktor, i onaj koji je ovaj događaj stavio u centar pažnje, jeste da će se dogoditi na zimski solsticij, neposredno pred katolički Božić. Tajming je doveo do spekulacija da li bi ovo mogao biti isti astronomski događaj koji je po Bibliji doveo mudrace do Josifa, Marije i novorođenog Isusa – Vitlejemske zvezde.

Photographic illustration of Saturn 🪐 and Jupiter (each step seen at 5:30 pm local time, 48° northern latitude). On Dec 21 the first ”Christmas Star“ in nearly 800 years will appear!#greatconjunction #saturn #jupiter #christmasstar #alps #mountains https://t.co/vn6OctwEEQ pic.twitter.com/DTjLyyX473

— Dr. Sebastian Voltmer (@SeVoSpace) December 9, 2020