Svi joj se smeju: Voditeljka napravila neverovatan gaf (video)

Društvenim mrežama proširio se neverovatan gaf novinarke Sare Velč, zaposlene na televiziji KTLA , koji je napravila tokom uključenja iz Anajehma, u Kaliforniji..

Ona je, naime, izveštavala o policijskoj poteri u kojoj je ubijen Eliut Penaloza Nava (50) i u jednom trenutku u kameru rekla da je pokušala da kontaktira ubijenog.

When I say I nearly passed out from laughing… pic.twitter.com/TJgpLocqrL

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 16, 2019