Svi lome glavu da dođu do rešenja: Na ovoj slici krije se jedna reč, možete li da je vidite

Jedna mozgalica koja se nedavno proširila društvenim mrežama zadala je mnogo glavobolje skoro svima koji su pokušali da je reše. Potrebno je pronaći reč koja se krije negde na slici, ali to nije uopšte lako.

Naime, na ilustraciji je prikazan obris ljudskog lica iz profila, a vide se jasno oči, nos, usta, brada i deo vrata, ali ne i oblik glave.

Autor iluzije kaže da se negde na njoj krije i jedna reč i ljudi su uporno pokušavali da je pronađu, ali bezuspešno.

Spot the hidden word in this optical illusion https://t.co/5DSQ4mANle pic.twitter.com/IzfDzv9egI

— New York Post (@nypost) September 23, 2022