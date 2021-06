Tačan 100 posto: Test koji otkriva veliku tajnu vaše ličnosti

Svako od nas ima svoju „tajnu“ ili skrivenu stranu ličnosti, koja se različitim intenzitetom i bojama odražava kroz naše postupke i ponašanje.

Međutim, ta skrivena strana ličnosti sa sobom nosi i naznake potencijalne slabosti, destrukciju, agresivnost ili predstavlja „tamnu“ stranu karaktera.

Postoji niz psiholoških tehnika i metoda kojima se razotkrivanju potisnuti ili nesvesni mehanizmi ličnosti, ali poput ledene piramide, tek naziremo njen vrh i u analitičkoj kombinatorici pretpostavljamo njene moguće aspekte.

Skrivena strana ličnosti ostaje enigma kako za vlastito, tako i za spoljašnje ogledalo u svetu u kome živimo i u kome se ponekad ogledamo.

Pred vama je psiho-test koji vam nudi mogućnost razonode ili otkrivanja nekih naznaka skivenih aspekata ličnosti, a možda i nešto više od toga, proverite sami.

Postupak rešavanja:

Potrebno je da po redosledu pitanja, odaberete jednu od četiri ponuđene mogućnosti (odgovora) koja se najviše uklapa u vaš stav i profil ličnosti. Na kraju, pogedajte rezultate testa.

Pitanja:

1. Nalaziš se na izletu i nakon duge šetnje iznenada nailaziš na:

a) Vrlo privlačnu osobu.

b) Pećinu.

c) Raskrsnicu.

d) Neobičnu kucu.

2. Ponuđene su ti četiri karte na izbor, koju od njih ćeš odabrati:

a) As karo

b) As pik

c) As tref

d) As herc

3. Muči te jeziva noćna mora i naglo se budiš iz sna, zato što:

a) Goriš u strašnoj vatri ili plamenu.

b) Padaš sa nepregledne visine i propadaš u beskraj ili tamu.

c) Progoni te strašni monstrum, krvoločni ubica ili davitelj.

d) Daviš se u vodi.

4. Neko ti je poklonio:

a) Privezak.

b) Sat.

c) Šešir.

d) Parfem.

5. Neobično važan „detalj“ u tvojoj kući je:

a) Ogledalo iznad spavaćeg kreveta.

b) Ogroman đakuzi u sjajnom kupatilu.

c) Diskretno osvetljenje i prozori.

d) Veliki i topao kamin uz udobnu sofu ili lezaj.

6. Ponuđene si ti četiri stvari na izbor, koju ćeš od njih odabrati:

a) Stari novčić.

b) Peščani sat.

c) Lampu.

d) Starinski ključ.

7. Da možeš da kazniš svog najgoreg i najvećeg neprijatelja, to bi učinio(la) na sledeći nacin:

a) Poslaćeš ga u manastir.

b) Oduzećeš mu ono što najviše voli.

c) Mučićeš ga najgorim spravama za mučenje.

d) Osudićeš ga na večnu samoću.

8. Pred tobom se nalazi špil karata, ti sigurno izvlačiš:

a) Asa.

b) Kralja.

c) Džokera.

d) Damu/žandara herca.

9. Osećao(la) bi se potpuno bespomoćno kad bi se desilo:

a) Da je oko tebe beskrajna tama.

b) Da ostaneš potpupno nepokretan(a) i bolesno paralisan(a), kao biljka koja vegetira.

c) Da te neko zatvori u lavirint iz kojeg nema izlaza.

d) Da ostaneš sam(a) nakon sudnje epokalipse.

10. Usled užasnog požara ili nesreće, možes da učiniš samo jedan pokret i tom prilikom da spasis:

a) Svog ljubavnika(cu).

b) Deset poznatih osoba.

c) Sestru/brata.

d) Četrdeset nepoznatih osoba.

11. Dobio(la) si zlatnu ribicu koja može da ti ispuni samo jednu želju, ti ćeš odabrati:

a) Kompletnu i savršenu promenu izgleda, uspeh i moć.

b) Putovanje kroz vreme.

c) Beskrajnu mladost.

d) Sreću i ljubav.

12. Tvoja neostvarena fantazija je:

a) Da imaš moć i da budeš gospodar.

b) Da imaš misitičnu moć i da postaneš čarobnjak.

c) Da po potrebi postaneš nevidljiv(a).

d) Da imaš krila.

13. Povremeno osećaš strah od:

a) Neuspeha i nemoći.

b) Gubitka i siromaštva.

c) Izdaje i prevare.

d) Samoće i bolesti.

14. Nalaziš se u prilici da dobiješ božanski dar, odabraćeš:

a) Eliksir večnosti.

b) Argusovo – svevideće oko.

c) Čarobni štapić.

d) Kamen znanja i mudrosti.

15. Da možeš ti bi želeo(la):

a) Da upravljaš svetom.

b) Da posetiš druge svetove.

c) Da upoznaš i doživiš tajanstveno/mistično.

d) Da posetiš „Rajski vrt“.

16. Želiš da se opustis u svojoj kući uz dobar film. Koji žanr najviše odgovara tvom raspoloženju:

a) Akcioni/erotski.

b) Komedija/mjuzikl.

c) Naucnofantasticni.

d) Psiholoska drama/ljubavni.

Rezultate testa pogledajte ispod:

Ukoliko imate najviše odgovora pod „a“:

Za vas se najveći životni izazovi kriju u drugim ljudima i u odnosu sa njima; kroz njihove postupke, ponašanje i delovanje. Pokreće vas velika strast, impuls koji se zasniva na čulnosti, putenosti, dodiru, hedonizmu, užitku.

Bez obzira koliko delujete snažno (psihološki ili fizički) u osnovi vi ne možete bez drugih. Težite ka ekstremima, dozvoljavate drugima da vas usreće, ali takođe i da vas razočaraju, osujete i povrede.

Za vas faktor iskustva nema bitan uticaj, skloni ste ponavljanju principa istih grešaka (karma ili?) u novim ili sličnim situacijama, kao i sa novim osobama. Ponekad hodate po „tankoj liniji“ između radosti i tuge, sreće i nesreće, stvaralačkog i rušilačkog nagona…

Kao u igrama bez granica, vama je važno da se krećete i da idete dalje kroz život. U suštini, vi ste slabiji nego što se predstavljate pred svojom okolinom i nego što to drugi misle. Ponekad ne umete da se zaustavite u kritičnom trenutku. Imate naglašenu sklonost ka fiksacijama.

Ukoliko imate najviše odgovora pod „b“:

Vi imate naglašenu potrebu da istražujete svet oko sebe, ali prvenstveno zarad zadovoljenja ličnih poriva. Kada ostvarite svoje ciljeve i zadovoljite svoje široke apetite, onda i drugi mogu da budu zadovoljni. Užitak, radost i sreću delite sa drugima, ali zauzvrat očekujete neko posebno zadovoljstvo, priznanje ili „nagradu“.

Veoma ste uporni u svojim namerama i skoro uvek pronalazite način ili opravdanje da ostvarite svoje ciljeve. Ukoliko ste razočarani, tužni ili povređeni, tražite način da brzo „kompenzujete gubitak“ i da potisnete svoju slabost.

Iskustvo na vas deluje vrlo poučno, ali ponekad zbog skrivene slabosti umete da popustite pred novim izazovom. U sustini vi ste jači nego što se predstavljate pred svojom okolinom i nego što to drugi misle. Ali, vama su potrebni drugi da biste se zaustavili u kritičnom trenutku. Imate naglašenu sklonost ka različitim sublimacijama.

Ukoliko imate najviše odgovora pod „c“:

Vi umete da skrenete pažnju ili da ostavite utisak, već na prvi pogled ili kroz neobičan stil ponašanja i originalnost. Privlače vas nesvakidašnje situacije, veći ekstremi, ponekad želite da prekoračite pravila ili „postavljene granice“.

Nesvesno se upravljate po principu: kad je dobro vama – dobro je i drugima, kad je loše vama – drugima je još gore. Posedujete ogromnu energiju, ali nije lako kontrolisati tu snagu koja oscilira. Pozitivan puls stvara mogućnost za radost, užitak i sreću, ali vaš unutrasnji impuls za promenom je jači od potrebe da se ustalite.

Kad ste razočarani, tužni ili povređeni, učinićete sve što je potrebno da „eliminišete“ neprijatnost. Učite na svojim greškama i umete da predimenzionirate stvarnost ili svet oko sebe. Prekidi, odricanje i kažnjavanje je cena koju plaćate ili naplaćujete za različite propuste.

U suštini, vi ste slabiji nego što se predstavljate pred svojom okolinom i nego što to drugi misle. Vaša velika slabost je, da ne umete da se zaustavite u kritičnom trenutku. Imate sklonost ka različitim opsesijama.

Ukoliko imate najviše odgovora pod „d“:

Kod vas su naglašene velika maštovitost i emotivnost, ali upravo ta duboka emotivnost (preosetljivost) predstavlja vašu najveću i istovremeno najslabiju stranu ličnosti. Ukoliko svoju energiju usmeravate ka afirmaciji i zadovoljstvu, ako vas prati harmoničan odnos sa drugima – vi predstavljate beskrajni izvor radosti.

Ali, ako doživljavate razočarenje, bol i patnju okrećete se od drugih i postajete skloni (samo)kažnjavanju i autističkim predstavama. Bez obzira koliko delujete „zavisni“ od drugih, vi duboko u sebi težite ka kompletnom razvoju ličnosti i zadovoljenju svojih potreba o „savršenstvu“.

U sustini, vi ste jači nego što se predstavljate pred svojom okolinom i nego što to drugi misle. Imate sjajan instinkt za samoodržanjem, umete da predosetite opasnost ili nevolju i kada se nađete u neprijatnoj situaciji – to je zato što ste sami „tražili“ novi izazov, iskustvo ili nešto „nemoguće“.

Vi umete da se zaustavite u kritičnom trenutku, ali, ako želite umete da zaustavite i druge. Imate naglašenu sklonost ka velikim fantazijama, piše monnamagazin.me.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.