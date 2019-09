Tajna serije „Vruć vetar“: Šurdu nije trebalo da glumi Ljubiša Samardžić

View this post on Instagram

, Živojin Žika Milenković, Radmila Savićević, Ljubiša Samardžić u tv seriji "Vruć Vetar" 1980. / epizoda "Kobni Susret" Režija: Aleksandar Đorđević Producent: Televizija Beograd Premijerno prikazivanje: 27.01.1980. . #ckalja #čkalja #miodragpetrovicckalja #radmilasavicevic #zivojinmilenkoic #ljubisasamardzic #vrucvetar #firga #surda #soca #soća #humor #komedija #yu #jugoslavija #srbija #hrvatska #slovenija #bosna #crnagora #makedonija