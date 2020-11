Tajne iz „Ko to tamo peva“: Starica u crnom je večita misterija, a Paje su se svi plašili

Pre četrdeset godina premijeru je imao film „Ko to tamo peva“, a munjevitom brzinom osvojio je srca publike. Ipak, i dalje postoje mnogi zanimljivi detalji koji su vezani za ovo ostvarenje, jedno od najznačajnijih u domaćoj kinematografiji, a koji su gledaocima ostali nepoznati.

Glumci su film snimali u veoma teški uslovima. Naime, pošto su imali male budžete za snimanje filma, glumci su morali svakog dana da po nekoliko sati putuju na set, jer nije bilo dovoljno novca za prevoz.

Takođe, svi koji se pojavljuju u filmu, a tumače ljude sa sela, su naturščici. Čovek koji viče čuvenu repliku „Decooo“ je zapravo limar iz sela u kom su snimali.

Prema pričama ljudi koji su radili na realizaciji filma, budžet filma je u to vrijeme iznosio 180.000 nemačkih maraka. U završnim scenama, kada putnici optuže romske muzičare da su Aleksi Simiću (koga je tumačio Mića Tomić) ukrali novčanik, pa svi krenu da ih biju, Slobodan Šijan je tražio krupan plan. Zbog toga je Danilo Bata Stojković zaista morao da ošamari malog glumca. Udario mu je toliko jaku šamarčinu da je Nenadu Kostiću “zazvonilo” u ušima, a na oči odmah udarile suze. Pobegao je iz autobusa čak do Pančeva. Tamo se negde sakrio, a ekipa ga je ceo dan tražila. Kada su ga konačno našli, uz preklinjanje da se vrati da završe film, Bata mu je doneo najveću bombonjeru koja je mogla da se kupi, i čvrsto obećao da više neće da ga bije.

Kada je reditelj birao glumačku postavu, uloga Miška, kog tumači Aleksandar Berček, bila je prvo ponuđena Bogdanu Dikliću, ali on zbog predstava u pozorištu nije mogao da je prihvati, dok je uloga koju tumači Dragan Nikolić, uloga šlager pevača, bila najprije ponuđena Ljubiši Samardžiću koji ju je iz nepoznatog razloga odbio.

Veliki broj legendarnih glumaca jugoslovenske kinematografije glumi u ovom filmu, kao što su: Boro Stjepanović, Danilo Bata Stojković, Dragan Nikolić, Neda Arnerić, Slavko Štimac, Pavle Vuisić i mnogi drugi.

Na premijeri filma scenarista Dušan Kovačević je rekao:

– Ovaj film je inspirisan istinitim događajem jer je zaista istorijska činjenica da je taj autobus dolazio tog dana i da su njegovi putnici bili sličnih sudbina, rešeni da stignu u Beograd – izjavio je Kovačević pre četrdeset godina.

Reditelj Slobodan Šijan je imao veliki strah kako će se na setu snaći mladi glumac koji je tumačio lik sina Pavla Vuisića, Miška Krstića.

– Aleksandar Berček je u to vreme bio mladi glumac u usponu koji je, recimo, pre toga uradio odličnu ulogu u filmu “Kvar” Miše Radivojevića. Hteo sam ga za ulogu sina, to jest šofera, ali sam zamislio da ga ošišam do glave da bi taj njegov šarmantni, osvajajući osmeh djelovao pomalo idiotski na način koji nama za film treba. Razgovarao sam s Mišom Radivojevićem da mi pomogne da ga ubedimo… Sumnjao sam da l’ će uopšte pristati da igra jer on tu ima jako malo teksta, a tek šišanje… Međutim, prihvatio je, pristao – izjavio je Slobodan i dodao:

– Bez problema. Sjajna je saradnja bila, a izvanredno je uradio ulogu. Radili smo po osećaju. U početku mi je davao neke varijante da izaberem, i onda sam ja nešto odabrao, a on je potom to dalje razrađivao.

Šijan je pre nekoliko godina upitan i da li je bi svestan činjenice da Dragan Nikolić ne ume da peva.

– Jesam, naravno. On me provalio, odmah me pitao: “Je l’ ti hoćeš ono kao kod Žike što sam falširao?”. Rekoh – da! To je bila ideja da je on šlager pevač, a da ne zna da peva, ali se hvali, i da je svima jasno da ne zna da peva osim njemu. To je i mini-omaž Žiki i Draganovoj ulozi Džimija Barke u filmu “Kad budem mrtav i beo” Živojina Pavlovića – rekao je reditelj.

Sa druge strane, u to vreme mnogi glumci su se plašili da igraju sa Pavlom Vuisićem jer je bio veoma nepredvidljiv u svojim reakcijama.

– Ja sam to tako video, mada se smatra da je u “Ko to tamo peva” glavna uloga grupna, tj. svi iz autobusa. A svi su me plašili Paje; te on je težak, te ovakav je, onakav je… Međutim, nikakvih problema nisam imao. Naprotiv! Uvek među prvima na snimanju, spreman, zna tekst… Na kraju snimanja doživeo sam od njega jedan jako lep gest kakav je on činio prema svim režiserima debitantima. Poklonio mi je jednu minijaturnu drvenu klapu, to je njemu neki stolar pravio, na kojoj piše: “Šijanu za prvi bijoskopdžijski film, Paja Vuisić”. Meni je ta saradnja ostala u najlepšem sećanju. “Ko to tamo peva” je film rađen u divnoj atmosferi kojoj je najviše doprineo i Dragan Nikolić. Ja njega nisam poznavao, ali sam ga jako cenio kao glumca. I kad je prihvatio ulogu, a učinio je to u poslednjem trenutku, to je bilo fenomenalno i za taj lik i za celi film i za atmosferu. Zaista je bio dobri duh tog filma na samom snimanju – ispričao je Šijan.

Najveću misteriju predstavlja lik stare žene koja sedi na kraju autobusa. Postoje velike nesuglasice u vezi sa tim da li je njeno prisustvo spontano ili simbolično trebalo da predstavi tragičan ishod koji se dešava na kraju filma. Kao što su gledaoci imali prilike da vide, ona je tek sporadično prisutna, nije deo radnje, a u autobusu je još od pre prve stanice.

Ipak, u jednom razgovoru sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti, reditelj Slobodan Šijan je indirektno odbacio ove tvrdnje, objašnjavajući da je želeo da scena sadrži lika kome ne mora naročito da se posveti (kao svim ostalim likovima), te je njeno sporadično „odsustvo“ pripisao lošem osvetljenju. Tada je reditelj istakao da je za ovu „ulogu“ angažovana obična starica Đenadija Rogić koje je godinama pre toga bila statista u brojnim filmovima.

