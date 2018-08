Telo najveće životinje sveta pronađeno na obali (foto)

Telo plavog kita pronađeno je na obali Japana, što je prvi put da je ova retka vrsta viđena u ovoj zemlji, navode stručnjaci.

Leš životinje otkriven je u nedelju na plaži u gradu Kamakura, koji se nalazi na oko 70 kilometara južno od Tokija.

Plavi kit je najveća životinja na svetu, može da poraste i do 30 metara, kao i da teži oko 170 tona.

Uzrok smrti pronađenog plavog kita nije poznat.

Kanagawa Prefecture Kamakura city's coastal whales,As a result of field survey by the experts of the National Science Museum,It was a blue whale of a 10M length of an child born this year.There was no record of the past drifted on the coast of Japan, this time the first time. pic.twitter.com/sA0He1DF1S

— うちまめ (@ommzk) August 6, 2018