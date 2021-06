Teško ćete pogoditi koja životinja se nalazi na ovoj fotografiji

Iako većina slepih miševa ima lice poput miša ili psa, ovi mega šišmiši imaju vrlo neobičan izgled.

Blessing the timeline with a hammer-headed bat. You are welcome. pic.twitter.com/u2EHH0opiW

„Glava mužjaka izgledom podseća na glavu losa, a veliki nosni nabori i povećan grkljan pomažu mu da uputi glasne pozive za ženkom“, objasnila je dr. Sara H. Olson, saradnica u Društvu za zaštitu divljih životinja (WCS) za The Dodo.

Ovi slepi miševi su toliko jedinstvenog izgleda da neki ljudi ne veruju da zapravo postoje. Ali ovi ogromni slepi miševi, najveći u Africi, daleko su od izmišljenih bića. Velike grupe muških slepih miševa mogu se naći u tropskim šumama središnje Afrike, obješeni o drveće i ispuštajući glasne zvuke dok dozivaju ženke.

„Muški šišmiši noću proizvode neobičan zvuk dozivanja kako bi privukli ženke, što ih čini prepoznatljivim skoro bilo gde“, rekla je Olson.

How cute are these sky puppies!?😍 They’re called the Hammerhead fruit bat and were once allegedly thought to be the chubacabra. The males sing to get the females attention.

*not my pics, but wanted to share. Not sure of the owner, found on google.* pic.twitter.com/1rgEADP5ED

