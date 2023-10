Test podsvesti: Ono što prvo vidite na ovoj slici otkriva u čemu leži vaša najveća prednost i snaga

Predstavljamo vam test koji otkriva aspekte koje vaša podsvest krije od vas u određenim fazama vašeg života. Ono što prvo primetite na slici ističe koje su vaše prednosti.

Pogledajte sliku i za par sekundi, bez puno analiziranja, odgovorite koja vam je prva stvar na slici privukla pažnju:

Oblak

Ako ste videli oblak, vi ste osoba koja ceni spontanost iznad svega. Delujete po instinktu. Ovo ponašanje ponekad može da zbuni vaše najmilije. Međutim, veoma ste odani svojim voljenima. Samopouzdanje, sloboda i ljubav prema životu su karakteristike koje cenite i koje podstiču vašu radoznalost. Ljudi vas takođe zanimaju i vi ste zainteresovani za komunikaciju. Vi ste osoba koja voli da stiče nova znanja. Znanja koja direktno primenjujete u praksi. I ako vam situacija ikada izmakne kontroli, držite se bez obzira na sve.

More i brodovi

Ako ste videli more i brodove, vi ste ambiciozna osoba. Imate snove, želje i projekte. Situacija u kojoj se nalazite ne ograničava vas. Loša strana vaše ambicije je što ponekad prenaglite u svojim postupcima. Želite da radite sve u isto vreme, što dovodi do nekih problema. Uznemireni ste kada stvari ne idu po planu. Ponekad odustanete od nečega što ste započeli, a da to ne završite.

Pokušaj da se rade dve ili više aktivnosti u isto vreme je iscrpljujuće. Veoma praktična tehnika je da napravite listu prioriteta. Imate sve što je potrebno da postanete osoba kakva želite da budete. To je da metodično završite svoje projekte, jedan po jedan. Multitasking je nezdrav i iscrpljuje vašu energiju. Vaša snaga, pored vaše ambicije, jeste vaša upornost. Nastavite tako i videćete da će uroditi plodom u vašem životu, uskoro će dati rezultate u svim oblastima vašeg života.

Ptica

Ako ste videli pticu, verovatno imate veoma emotivan karakter. Ova emocionalnost utiče na sve oblasti vašeg života: profesionalne, romantične i, naravno, prijateljske. Ovi aspekti vašeg postojanja su međusobno zavisni. Ako vas, na primer, neki događaj uznemiri na ličnom nivou, to ima primetne posledice po vaš rad. Ako ste uznemireni, možda ćete imati poteškoća u obavljanju svojih profesionalnih zadataka, kao što je teškoća u koncentraciji.

Biti emotivna osoba znači ne samo imati neuspehe, već i biti veoma osetljiv. Često saosećate i sami bukvalno osećate tuđi bol. Razumete njihova osećanja i spremni ste da podržite svoje voljene. Vaša snaga? Lako se možete staviti u kožu svojih prijatelja i članova porodice. Za kratko vreme ćete pronaći rešenje za njihove probleme. Spremni ste da se borite za druge.

