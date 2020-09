Trgovački lanac za skoro 800 dinara prodaje jesenje lišće (foto)

Britanski trgovački lanac Waitrose skritika na raznim društvenim mrežama. Razlog je “buket” od jesenskog lišća kojeg prodaju za 6 funti (770 dinara) po komadu.

Fotografija hrpe jesenjeg lišća upakovanog u prozirnu foliju u kratkom roku je obišla društvene mreže i postala viralna u Velikoj Britaniji. U pitanju je “jesenji buket” koji britanski trgovački lanac prodaje kao “sezonsko jesenje lišće”.

Hello @waitrose I applaud you for trying to sell customers a bunch of leaves for £6. You are having an Autumnal laugh #leavesforlaughs pic.twitter.com/uXWIJCIasy

— Sharon Hanley (@sharonlhanley) September 20, 2020