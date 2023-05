Trik iz matematike koji se ne uči u školi, a internet je poludeo za njim!

Samo jedan tvit mnogim ljudima je promenio mišljenje o procentima kao nečemu što nužno zahteva vreme.

Matematička prečica koja bi uštedela sate mučenja u našim životima proširila se putem interneta munjevitom brzinom, ističući jedno pitanje: „Zbog čega nas ovo nisu podučavali u školama?”

Mnogim ljudima računanje procenata zadaje poteškoće, čak i uz pomoć kalkulatora. Na primer, ako bi vam sada zatražili da izračunate 14% od 84 u glavi, verovatno biste se, nezainteresovano i pomalo iznervirano, okrenuli i otišli.

Situacija bi bila drugačija da znate za trik pri računanju procenata, koji čak ni mnogi matematičari nisu znali.

„Matematičke mudrolije” – naslov je tvita, koji je postavio Ben Stifens, a koji je mnoge korisnike naveo da „polude” zbog toga što to tek sada saznaju.

Fascinating little life hack, for doing percentages:

x% of y = y% of x

So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.

— Ben Stephens (@stephens_ben) March 3, 2019