Trik koji je ostavio sve u čudu: Pokazaće vam broj obuće koju nosite i broj vaših godina

Jedan trik pojavio se nedavno na društvenim mrežama i od tada zabavlja mase ljudi koji nakon kratke računice ostaju u čudu.

Ova matematička formula izračunaće vaš broj cipele i godine starosti.

Mind blown. Take your shoe size. Times by 5. Add 50. Times by 20. Add 1015. Subtract yr you were born. Answer = your shoe size and your age.

— Lucy Tobin (@lucytobin) January 15, 2016