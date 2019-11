Turisti ga obožavaju: NAJSMRTONOSNIJE mesto na planeti (video, foto)

Sredinom osamdesetih godina, grupa američkih arheologa na satelitskim snimcima meksičkog poluostrva Jukatana primetila je gotovo savršen krug, prečnika 200 kilometara, prenose mediji.

Chicxulub crater, that`s a crazy impact!

Krug je bio savršen baš kao da je precizno iscrtan šestarom. Meksiko je već poznat po velikom broju laguna koje su ispunjene vodom i koje su zbog svog egzotičnog izgleda primamljive turistima.

U pitanju je bio udarac asteroida. On je stvorio krater dubok 30 kilometara, a to je dovelo do toga da se zemlja oko njega ponaša kao kada se kamenčić baci u baru. U godinama koje su dolazile, kataklizmički uticaj svet je dobio neprepoznatljiv izgled, a temperature su bile toliko niske da je 75 odsto života na Zemlji nestalo, uključujući i dinosauruse.

U centru kratera, čak kilometar u dolini, danas se nalazi maleni grad Čiksulub Puerto.

Sve i da stignu do grada, turisti nikada neće pretpostaviti da se nalaze na najsmrtonosnijem mestu na planeti koje je pre 100 miliona godina pogodio asteroid koji je uništio život na planeti.