U koliko sati ste se rodili, takvi ste u seksu: Sat rođenja razotkriva vaše skrivene fantazije

Otkrijte koji je vaš tip libida tako da spojite svoj astrološki znak sa satom rođenja.

Kod svog horoskopskog znaka pronađite vreme u kojem ste rođeni i pored toga pripadajući broj koji određuje vaš tip libida. Na kraju teksta pronađite objašnjenja za svaki od 12 tipova. U zagradi se nalazi i alternativni tip libida, a svaki je čovek najčešće kombinacija osnovnog i alternativnog tipa.

Ovan: Od 6 h do 8 h – 1 tip (9 tip), od 8 h do 10 h – 1 tip (10 tip), od 10 h do 12 h – 1 tip (11 tip), od 12 h do 14 h – 1 tip (12 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (8 tip), od 16 h do 18 h – 1 tip (2 tip), od 18 h do 20 h – 1 tip (3 tip), od 20 h do 22 h – 1 tip (4 tip),od 22 h do 00 h – 1 tip (6 tip), od 2 h do 4 h – 1 tip (7 tip), od 4 h do 6 h – 1 tip (8 tip)

Bik: Od 6 h do 8 h – 2 tip (10 tip), od 8 h do 10 h – 2 tip (11 tip), od 10 h do 12 h – 2 tip (12 tip), od 12 h do 14 h – 2 tip (1 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (6 tip), od 16 h do 18 h – 2 tip (3 tip), od 18 h do 20 h – 2 tip (4 tip), od 20 h do 22 h – 2 tip (5 tip), od 22 h do 00 h – 2 tip (6 tip), od 00 h do 2 h – 2 tip (7 tip), od 2 h do 4 h – 2 tip (8 tip),od 4 h do 6 h – 2 tip (9 tip)

Blizanci: Od 6 h do 8 h – 3 tip (11 tip), od 8 h do 10 h – 3 tip (12 tip), od 10 h do 12 h – 3 tip (1 tip), od 12 h do 14 h – 3 tip (2 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (3 tip), od 16 h do 18 h – 3 tip (4 tip), od 18 h do 20 h – 3 tip (5 tip), od 20 h do 22 h – 3 tip (6 tip),od 22 h do 00 h – 3 tip (7 tip), od 00 h do 2 h – 3 tip (8 tip) , od 2 h do 4 h – 3 tip (9 tip), od 4 h do 6 h – 3 tip (10 tip)

Rak: Od 6 h do 8 h – 4 tip (12 tip), od 8 h do 10 h – 4 tip (1 tip), od 10 h do 12 h – 4 tip (2 tip), od 12 h do 14 h – 4 tip (3 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (3 tip), od 16 h do 18 h – 4 tip (5 tip), od 18 h do 20 h – 4 tip (6 tip), od 20 h do 22 h – 4 tip (7 tip), od 22 h do 00 h – 4 tip (8 tip), od 00 h do 2 h – 4 tip (8 tip), od 2 h do 4 h – 4 tip (10 tip), od 4 h do 6 h – 4 tip (11 tip)

Lav: Od 6 h do 8 h – 5 tip (1 tip), od 8 h do 10 h – 5 tip (2 tip), od 10 h do 12 h – 5 tip (3 tip), od 12 h do 14 h – 5 tip (4 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (9 tip), od 16 h do 18 h – 5 tip (6 tip), od 18 h do 20 h – 5 tip (7 tip), od 20 h do 22 h – 5 tip (8 tip), od 22 h do 00 h – 5 tip (9 tip), od 00 h do 2 h – 5 tip (10 tip), od 2 h do 4 h – 5 tip (11 tip), od 4 h do 6 h – 5 tip (12 tip)

Devica: Od 6 h do 8 h – 6 tip (2 tip), od 8 h do 10 h – 6 tip (3 tip), od 10 h do 12 h – 5 tip (4 tip), od 12 h do 14 h – 6 tip (5 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (3 tip), od 16 h do 18 h – 6 tip (7 tip), od 18 h do 20 h – 6 tip (8 tip), od 20 h do 22 h – 6 tip (9 tip),od 22 h do 00 h – 6 tip (10 tip), od 00 h do 2 h – 6 tip (11 tip), od 2 h do 4 h – 6 tip (12 tip), od 4 h do 6 h – 6 tip (1 tip)

Vaga: Od 6 h do 8 h – 7 tip (3 tip), od 8 h do 10 h – 7 tip (4 tip), od 10 h do 12 h – 7 tip (5 tip), od 12 h do 14 h – 7 tip (6 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (9 tip), od 16 h do 18 h – 7 tip (8 tip), od 18 h do 20 h – 7 tip (9 tip), od 20 h do 22 h – 7 tip (10 tip), od 22 h do 00 h – 7 tip (11 tip), od 00 h do 2 h – 7 tip (12 tip), od 2 h do 4 h – 7 tip (1 tip), od 4 h do 6 h – 7 tip (2 tip)

Škorpija: Od 6 h do 8 h – 8 tip (4 tip), od 8 h do 10 h – 8 tip (5 tip), od 10 h do 12 h- 8 tip (6 tip), od 12 h do 14 h – 8 tip (7 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (12 tip), od 16 h do 18 h – 8 tip (9 tip), od 18 h do 20 h – 8 tip (10 tip), od 20 h do 22 h – 8 tip (11 tip), od 22 h do 00 h – 8 tip (12 tip), od 00 h do 2 h – 8 tip (1 tip), od 2 h do 4 h – 7 tip (2 tip), od 4 h do 6 h – 7 tip (3 tip)

Strelac: Od 6 h do 8 h – 9 tip (5 tip), od 8 h do 10 h – 9 tip (6 tip), od 10 h do 12 h- 9 tip (7 tip), od 12 h do 14 h – 9 tip (8 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (7 tip), od 16 h do 18 h – 9 tip (10 tip), od 18 h do 20 h – 9 tip (11 tip), od 20 h do 22 h – 9 tip (12 tip), od 22 h do 00 h – 9 tip (1 tip), od 00 h do 2 h – 9 tip (2 tip), od 2 h do 4 h – 9 tip (3 tip), od 4 h do 6 h – 9 tip (4 tip)

Jarac: Od 6 h do 8 h – 10 tip (6 tip), od 8 h do 10 h – 10 tip (7 tip), od 10 h do 12 h- 10 tip (8 tip), od 12 h do 14 h – 10 tip (9 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (11 tip), od 16 h do 18 h – 10 tip (11 tip), od 18 h do 20 h – 10 tip (12 tip), od 20 h do 22 h – 10 tip (1 tip), od 22 h do 00 h – 10 tip (2 tip), od 00 h do 2 h – 10 tip (3 tip), od 2 h do 4 h – 10 tip (4 tip), od 4 h do 6 h – 10 tip (5 tip)

Vodolija: Od 6 h do 8 h – 11 tip (7 tip), od 8 h do 10 h – 11 tip (8 tip), od 10 h do 12 h – 11 tip (9 tip), od 12 h do 14 h – 11 tip (10 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (2 tip),od 16 h do 18 h – 11 tip (12 tip), od 18 h do 20 h – 11 tip (1 tip), od 20 h do 22 h – 11 tip (2 tip), od 22 h do 00 h – 11 tip (3 tip), od 00 h do 2 h – 11 tip (4 tip), od 2 h do 4 h – 11 tip (5 tip), od 4 h do 6 h – 11 tip (6 tip)

Ribe: Od 6 h do 8 h – 12 tip (8 tip), od 8 h do 10 h – 12 tip (9 tip), od 10 h do 12 h – 12 tip (10 tip), od 12 h do 14 h – 12 tip (11 tip), od 14 h do 16 h – 1 tip (8 tip), od 16 h do 18 h – 12 tip (1 tip), od 18 h do 20 h – 12 tip (2 tip), od 20 h do 22 h – 12 tip (3 tip), od 22 h do 00 h – 12 tip (4 tip), od 00 h do 2 h – 12 tip (5 tip), od 2 h do 4 h – 12 tip (6 tip), od 4 h do 6 h – 12 tip (7 tip)

1. Tip

Vaš je seksualni nagon dosta agresivan, ali i promenjiv. Iako želja može biti vrlo intenzivna i vi joj se nećete odupirati, već u sledećem trenutku i pod pritiskom možete biti potpuno nezainteresovani za seks. U svojoj osnovi ste vrlo strastveni pa se nikako ne može reći da ste u seksu pasivna strana. Vrlo dobro znate šta želite i ne ustručavate se to i da tražite. Skloni ste eksperimentisanju, a u seksu volite da budete glavni…

2. Tip

Vaš se libido oslanja na svih pet čula – vid, sluh, miris, dodir i ukus. Lako vas uzbuđuju erotski prizori pa generalno nije potrebno puno kako biste zamislili razne seksualne scenarije. Vrlo ste orijentisani na seks i smatrate ga gotovo najvažnijom potrebom. Volite maratonske seanse vođenja ljubavi, a naročito igranje različitih igrica. Ponekad imate kontrolu s obuzdavanjem sopstvenih seksualnih apetita. Ipak, da bi se upustili u seks morate se osećati emotivno sigurni u partnera.

3. Tip

Više od svega vas uzbuđuju mentalne igrice zavođenja, naročito reči i pogledi. Vama je izuzetno bitno da seksualan život bude raznolik i da uvek uvodite inovacije, jer će vam u suprotnom i seks s najprivlačnijim partnerom brzo postati dosadan. Volite da vas stalno zavodi, a kao predigra vam dođu vruće poruke i fotografije. Ponekad vam je jako teško da ostanete verni ako vam se pruži uzbudljiva prilika.

foto: Shutter foto: Shutter

4. Tip

Vaš libido je emocionalno uslovljen pa vrlo teško možete seks da odvojite od osećaja ljubavi. Iako ste vrlo strastveni, vama je dovoljna voljena osoba, četiri zida i mir kako biste ostvarili sve svoje snove i nemate potrebe za istraživanjem raznih fetiša ili maštarija. To ne znači da ih nemate, već ih držite u sebi. U seksu vam je jako bitan osećaj sigurnosti, a očekujete i puno nežnosti i poljubaca bez kojih vam to nije “to”.

5. Tip

Jako ste seksualno orijentisani, i mada je to povezano s emocijama, lako možete partnera da svedete na seksualni objekt koji je podređen vama. Može se reći da ste nezasiti, a vrlo često sami precenjujete i naglašavate svoje seksualne sposobnosti i izvedbu. U seksu se bolje slažete s onima koji su mlađi od vas, dok sa starijima možete da osećate svojevrsni pritisak koji loše deluje na vaše opuštanje. U krevet često unosite pornografske elemente – obožavate “prljave reči” i rušenje tabua…

6. Tip

Iako ste poprilično seksualno nastrojeni, tako ne želite da se prikažete drugima i to delimično skrivate. Najgora stvar koja vas vrlo lako odbija od seksa je nedostatak higijene i kao preduslov bilo kakve “akcije” trebate čistog i mirišljavog partnera ili partnerku. Vrlo ste praktični i u seksu volite spontanost, ali ne i preterano eksperimentisanje. Na nove stvari vas dugo treba nagovarati, a da bi se upustili u seks morate da osećate da vas druga strana poštuje da bi se dobro osećali. To ne vredi i za seks pod uticajem alkohola – tada se ponašate potpuno razuzdano. Seks ponekad smatrate i svojom dužnošću, naročito ako je nestalo strasti.

7. Tip

Ovaj tip ima neverovatno promenjiv libido, a jačina seksualne želje uglavnom zavisi od toga u kojoj se životnoj fazi nalaze. Tako od praktičnog celibata mogu uskakati u nimfomaniju, a najteže im je da održavaju ravnotežu i redovnost u seksualnim odnosima. Kod vođenja ljubavi jako im je bitna predigra, a seks ne mogu da smatraju odličnim ako ne postoji zaljubljenost. Ipak, sam kriterijum seksa im nije presudan da bi vezu ocenili dobrom ili lošom, oni su previše okupirani drugim aspektima odnosa.

foto shutter foto shutter

8. Tip

Imate neverovatno jak i izražen libido, a seksualnost vam je vrlo bitna stavka u životu. On vas motiviše, služi kao nagrada i način iskazivanja ljubavi. Ipak, skloni ste i seksu koji ne uključuje emocije, a vrlo dobro znate šta želite i kako to da dobijete. Za vas se nikako ne može reći da ste seksualno konzervativni, jer ste u stanju gotovo sve barem jednom da isprobate. U vezi koja vas ispunjava želite svakodnevan seks, a partner koji nije na istoj talasnoj dužini može biti velik uzrok frustracija, što može dovesti i do raspada odnosa. Zato vam je bitno da kraj sebe imate nekoga kome je seks važan jednako kao i vama.

9. Tip

Lako se seksualno uzbuđujete i izrazito ste vizualni tip, no jednako tako možete da preživite i dugo razdoblje bez seksa tako da svoje misli “trošite” na nešto drugo. U seksu ste romantičan tip, a imate i jako visoke kriterijume pa zauvek pamtite onog najboljeg seksualnog partnera koje ste imali. Postoji tendencija toga da seks istražujete i kao duhovan čin. Ako primetite da vaš partner izbegava seks, zbog toga razvijate duboke komplekse, čak i ako je to neutemeljeno.

10. Tip

Vrlo ste praktični i za dobar seks smatrate da je važniji tehnički od emotivnog dela. Ipak, ne može se reći da ne volite seks, već ga racionalizujete poput drugih stvari u životu. S vremenom se oslobađa vaša sputana seksualna priroda i tada postajete nezasiti ljubavnik, ali jedino ako imate partnera koji vas u tome podstiče. S nemaštovitim partnerima ne preuzimate inicijativu, već vi tada naprosto gubite interes za seks.

11. Tip

U seksu ste, kao i u drugim stvarima u životu poprilično nepredvidljivi, a uzbuđenje vam bude nove i neobične situacije. Velik ste obožavalac zabranjenog voća – seksa na neprikladnim mestima koji u vama budi egzibicionista.

Ipak, za dobar seks vam je potreban partner s kojim možete otvoreno da razgovarate o svim aspektima seksualnosti. Iako volite i seks za jednu noć, najstrastvenije trenutke provešćete s dugogodišnjim partnerom kojeg poznajete poput dlana svoje ruke.

12. Tip

Vi ste izrazito emotivni tip u seksu, pa je on za vas gotovo nezamisliv ako nema ljubavi. Čak i ako patite od nedostatka seksa, svako prolazno iskustvo vam neće doneti zadovoljstvo već razočaranje jer težite sjedinjenju s pravim partnerom. Imate brojne fantazije i bujnu maštu, pa seks s vama gotovo nikad nije dosadan. Ako ne možete biti s partnerom kojeg želite, blokirate svoj seksualni nagon i čekate priliku da se opet zaljubite kako biste oslobodili svoju strastvenu prirodu.

