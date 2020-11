U muzeju Madam Tiso uradili nešto urnebesno s Trampovom figurom

U londonskom Muzeju „Madam Tiso“ napravljena je urnebesna šala na račun Donalda Trampa. Njegova statua je iz predsedničkog odela prešla u odeću za golf.

Madame Tussauds hilariously trolls Trump by changing his waxwork into golfing gear https://t.co/ekXzoPqZ5a

U muzeju Madam Tiso u Londonu nisu gubili vreme pa su predsednka Trampa obukli u odelo za golf kada je objavljeno da će u januaru napustiti Belu kuću.

Na profilu na Instagramu Muzej se takođe malo našalio na Trampov račun.

„U kampanji možda nije uspeo da pogodi pravu rupu, ali Donald Tramp će ubuduće moći više vremena da posveti svom omiljenom sportu“.

Kako dodaju zaposleni u Muzeju, nisu sigurni da su ga ikada videli tako elegantno obučenog, ali da se nadaju da će on usvojiti njihov izbor odela kada konačno napusti Ovalnu sobu.

In preparation for his departure from the White House, Donald Trump's @MadameTussauds waxwork has been changed into his golf gear pic.twitter.com/8Azr4qN5Jx

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 7, 2020