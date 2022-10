Ubedljivo najjezivije stvorenje koje je ikad boravilo na Zemlji: Pogledajte kako je izgledalo

Naučnici su nedavno otkrili fosile ogromnog morskog guštera koji je plivao našim morima pre otprilike 66 miliona godina. Ova drevna zver spada u mosasaure, velike morske gmizavce koji su na Zemlju živeli u doba kasne krede.

Thalassotitan atrox, a 'killer mosasaur' from the Late Maastrichtian (66 Mya) of Morocco. Thalassotitan's massive jaws and robust teeth are convergent on orcas- it preyed on other marine reptiles, including sea turtles, plesiosaurs, and other mosasaurs.https://t.co/zcib0aM4tm pic.twitter.com/Y19JFiOr9a

— Nick Longrich (@NickLongrich) August 24, 2022