Učenici nastavniku doneli poklon, kad ga je otvorio počeo da PLAČE! (video)

Dobro se dobrim vraća.

Snimak učitelja iz Nebraske koji se rasplakao nakon što su ga učenici iznenadili novim patikama, kakve su mu ukradene, postala je viralna na društvenim mrežama.

Video koji je prikupio milione pregleda prikazuje učitelja kako čita čestitku od učenika pre nego otvori poklon i rasplače se. Njegovi učenici prikupili su otprilike 115 dolara za kupovinu patika.

This teacher got his favorite sneakers stolen, so his students bought him a new pair of KD 12s. 😭😭😭 pic.twitter.com/mOXf9pEsHI

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) January 30, 2020