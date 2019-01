Uginule prve biljke na Mesecu: Kineski satelit opet beživotan

Samo 24 sata nakon što je objavljena fotografija prvih biljaka uzgojenih na Mesecu kineske vlasti su saopštile da su nežne zelene biljčice uvele, piše „The Independent“.

First in human history: A cotton seed brought to the moon by China's Chang'e 4 probe has sprouted, the latest test photo has shown, marking the completion of humankind's first biological experiment on the moon pic.twitter.com/CSSbgEoZmC

— People's Daily, China (@PDChina) January 15, 2019