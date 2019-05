Uginuo poslednji maležanski mužjak sumatranskog nosoroga (foto)

Poslednji maležanski mužjak sumatranskog nosoroga je uginuo, saopštili su zvaničnici, što je udarac za napore da se sačuva kritično ugrožena vrsta u toj zemlji.

Today, we bid farewell to Tam, our last surviving male Sumatran #rhino. Our hearts are filled with sadness as we mourn the loss of a species. With Tam gone, we now only have Iman left, our last female rhino. Let the loss of Tam be the wakeup call. Our #wildlife needs protection pic.twitter.com/3E6LbY5EzN

