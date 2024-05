Ukucajte ovaj tajni kod na svom telefonu, saznaćete da li vas neko prisluškuje

Lako proverite da li je neko petljao bilo šta sa vašim telefonom i sprečite zloupotrebe

Jednostavan kod *#06# može da otkrije da li vaš telefon neko prisluškuje ili ne.

Pre svega, potrebno je da proverite da li je vaš mobilni telefon vruć iako ga prethodno niste koristili. Ukoliko je razlika u toploti uočljiva, to znači da je mobilni podložan nekoj aktivnosti i stoga treba odraditi naredna dva koraka:

1. Ukucajte *#06# u aplikaciji za pozive, nakon čega će se pojaviti IMEI kod

2. Potom u podešavanjima pronađite opciju u kojoj se nalaze informacije o telefonu.

Na Android uređajima ova opcija se nalazi u podešavanjima (Settings), pod karticom „O telefonu“ (About phone) u kojoj se nalazi opcija „Status“. Tu će se izlistati bitne informacije o vašem telefonu, uključujući i iIMEI kod. Ako su poslednje dve cifre jednake kao u prethodnom kodu, to znači da vas ne prisluškuju. Sa druge strane, ukoliko se vaši brojevi razlikuju, to znači da ste bili ili ste još uvek pod nečijom prismotrom.

Na iPhone telefonima IMEI kod nalazi se pod karticom „About“ u generalnim podešavanjima.

Takođe, ukoliko pokušate da isključite vaš mobilni uređaj, ali osvetljenje na ekranu još dugo gori ili jednostavno telefon odbija da se isključi, moguće je da vas prisluškuju.

Atipična „ponašanja“ telefona u brojnim slučajevima ukazuju da ima probleme sa određenim komponentama, koja često mogu da izazovu virusi, prenosi portal Kvora. Uz pomoć virusa hakeri često daljinski upravljaju vašim mobilnim uređajima, stoga je vrlo važno da proveravate sve one čudne pojave, zvukove, osvetljenja ili pak korišćenje aplikacija koja ispoljava vaš mobilni uređaj.

(Telegraf.rs)

