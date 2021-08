Urnebesno: Orangutan sa naočarima hit na internetu (video)

Društvenim mrežama kruži snimak iz zoo vrta koji je urnebesan. Naime, jedna žena ispustila je naočare za sunce dok je bila u poseti zoo vrtu u Indoneziji.

Naočare su upale u prostor u kojem žive orangutani, pa ih je majmunica sa mladunčetom našla.

I’m losing my mind over this pic.twitter.com/j7Zpq3qT3s

— Alison Burke (@TiredActor) August 2, 2021