Urnebesno: Sve manekenke na reviji u Milanu popadale po pisti (video)

Brend AVAVAV, poznat po obući koja ‘bode oči’, prikazao je najnoviju kolekciju ‘Filthy Wealthy’ na Milanskoj nedelji mode. Ova zapanjujuća revija prikupila je milione pregleda na internetu zbog načina na koji su manekenke hodale po pisti.

Provokativna revija konceptualizovala je ideal „uspeha i pada“, težnju prema luksuzu, novcu i materijalnim stvarima. Tematizuje opsesiju statusom i luksuzom. Padajući trik je, dakle, trebalo da razotkrije samo nametnutu težinu industrije i demistifikuje ‘lažne’ ličnosti koje ljudi usvajaju.

– U ovoj generaciji tako je lako lažirati i filtrirati delove naših života na društvenim mrežama, ali sve to može tako lako nestati. Pad to pokazuje. Kada padneš malo se postidiš, izgubiš obraz, a stvarnost te dočeka – rekla je dizajnerka Beata Karlson za Vog.

Revija je prikazivala stil kojim pojedinci žele prividno da pokažu svoj status i bogatstvo, dok je padanje modela po pisti metafora za neizbežan susret sa stvarnosti koja kad tad poziva na buđenje, a od koje mlade generacije (ne)uspešno žele da pobegnu.

– Poslednjih godina svesna sam trenda eskapizma koji se drži one poznate „fake it until you make it“. Kao i mnogi, uživala sam da glumim bogatstvo, ali neizbežna je reakcija kada te stvarnost udari. Taj koncept uspeha i pada želela sam da naglasim kroz reviju i celu kolekciju – kaže Karlson.

– Mislim da je bilo i dalje je zabavno kreirati smešne i sulude komade koji vrište ‘bogata sam!’ – dodala je.

Na TikToku, korisnici su bili iznenađeni izvedbom ovog brenda na pisti. Mnogi nisu bili sigurni da li to bilo slučajno ili samo genijalno osmišljena kampanja.

– Otvaranje revije šokiralo me na sekundu – piše na snimku koja je prikupila više od 11 miliona pregleda. Mnogi su pohvalili Karlsoninu ideju, ocenivši je ‘ikoničnom’, ‘neverovatnom’ i ‘cool’.

Kolekcija sadrži velike dlakave čizme koje sežu iznad kolena, haljine s monogramom Louisa Vuittona, fraze Filthy Rich na delovima odeće, ekstravagantne materijale i teksture i znak dolara napravljen od kičastih kristala, piše Njujork Post.

