Nasmejaće vas od suza: Zanimljivosti o ženama

Žene obožavaju one dronjave metle sa kojih stalno ispada prašina i mrvice. One to zovu „suva, cvetna kompozicija“

Nakon kupanja svaka žena, bez obzira na dužinu kose (dugokose, ćelave, dečačke frizure), glavu umotava peškirom u turban. Ne zna se razlog ove istočnjačke navike.

Žena se skoro nikad neće počešati po kosi, da bi izrazile svoju zbunjenost. To je zato što ne žele da svet vidi da su zbunjene, plus: to bi im pokvarilo frizuru!

Zato, kada su zbunjene, žene uvijaju pramen kose oko prsta (čak i ako imaju kratku kosu). To muškarci nikad ne rade.

Žena je uvek u pravu! Zašto? Zato!

Kada pozoveš ženu, ona će prema tebi okrenuti samo glavu, dok će se muškarac na poziv odazvati okretanjem celog tela. To je zato što muškarci nemaju tako fleksibilan vrat kao žene!

Žena će retko oprati lice sapunom jer smatra da je to šteti njenoj koži.

Ako zamoliš ženu da ti pokaže ruke, ona će ih pokazati tako što će ih okrenuti dlanovima na dole (da pokaže manikir). Muškarac će skoro uvek pokazati samo dlanove.

Žene dišu nadimajući grudi, a muškarci stomak.

Žene ne mogu da izađu iz kuće a da pri tome nešto ne nose u rukama, dete, kesu, torbu, knjigu, ključeve i sve ono što se može lako izgubiti.

Žene po vrelom pesku hodaju na prstima, a muškarci na petama.

Žene vežu pojas na bademantilu iznad pupka, a muškarci ispod pupka.