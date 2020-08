Uskoro letećim taksijem na posao (video)

Nemački leteći taksiju mogu da prevezu do četiri putnika brzinom od 120 kilometara na čas na udaljenost do 100 kilometara, saopštio je časopis „Trevel end lejžr“.

Te taksije nazivaju „SitiErbas“, njima se daljinski upravlja i rade na struju, navodi časopis.

Glad to see the progress made by @AirbusHeli's #CityAirbus demonstrator. A key element in our innovation roadmap in order to develop the techno-bricks necessary for achieving sustainable aviation. pic.twitter.com/ufelaO6iFm

