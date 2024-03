Uspavani vulkan u srcu Šumadije: Tragovi slivanja lave još uvek su vidljivi

Sunčani vikend i početak proleća znači samo jedno, pakujemo se i krećemo na novi izlet. Ovog puta vodimo vas na Rudnik i uspon na čuvenu Ostrvicu.

Na vidikovcu Ostrvica, uzvišenju u okviru Rudničkog masiva, danas dominiraju gole stene na kojima se još mogu raspoznati tragovi slivanja lave i njenog naglog hlađenja. Ovo je posebno lako uočljivo kada je gledate iz daljine i možete da sagledate ceo kupasti oblik koji bez dileme predstavlja nekadašnji krater vulkana.

Da se odmah osvrnemo i na to Ostrvica – Ostrovica, u upotrebi su oba naziva, dok se u starim kartama navodi radije kao Ostrvica, u današnjem govoru se češće možda spominje kao Ostrovica.

Do vrha, nadmorske visine 758 metara, nije teško doći, tvrde planinari. Ibarskom magistralom ide se do skretanja za naselje Rudnik, zatim ka selu Varnice odakle vodi markirana staza. Nakon livade i šume, sledi uspon po stenama, koji na nekim mestima izgleda opasan, ali se da savladati. A kada se, za oko 45 minuta, stigne do vrha koji dominira prostorom – zatalasanom Šumadijom, pred horizontom puca pogled koji nema cenu, piše Citymagazine.

Ostrovica je izuzetan objekat kulturne baštine, bar bi tako trebalo da bude, jer se na vrhu naziru ostaci utvrđenog grada, čija tačna godina izgradnje, kao ni graditelj, nisu poznati. Pretpostavlja se da potiče još iz antičkog perioda. Razni istorijski podaci nam govore, da su se u okviru grada, sklanjali dubrovački trgovci i rudari iz okolnih rudnika, u periodu sukoba između Stefana Dečanskog i Vladislava II, posle smrti kralja Milutina.

Ostrovica je igrala izuzetno važnu ulogu u odbrani tadašnje srpske države, bila je najvažnija tvrđava u ovoj oblasti i ko je upravljao njom, upravljao je i celim ovim krajem.

Nekoliko napomena ako rešite da idete na Ostrovicu:

Na Ostrovicu idite SAMO kada je lepo vreme. Kišica, rosa, blag mraz i sl. mogu da učine poslednji deo uspona neprohodnim jer stene obrasle mahovinom mogu postati opasno klizave. Ako se plašite visine, preskočite poslednji deo uspona. I dalje možete da uživate u prvoj polovini trke ali ni ne pokušavajte da osvojite vrh. Ovde će vam značiti obuća koja ima dobar đon i ne kliza se. Čak i ako nemate problem sa visinom, budite dodatno oprezni. Poslednji deo uspona je jako strm. Pre nekoliko godina su postavljeni metalni klinovi i sajle koji značajno pomažu pri usponu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.