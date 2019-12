Užasni načini za umiranje: Šest najgorih kazni u ljudskoj istoriji

Služenje zatvorske kazne danas, u poređenju sa načinom na koji su se prekršioci zakona kažnjavali kroz ljudsku istoriju, izgleda kao šala. Kako bi se iskorenio kriminal, osim lišavanja slobode, kriminalci su najčešće bili kažnjavani surovim metodama.

Kažnjavanje prestupnika je bilo surovo, a zatvorenici osuđeni na smrt su umirali u agoniji. Izdvojili smo neke od najjezivijih načina na koji su kažnjavani odmetnici od zakona.

Prženje do smrti

Kuvanje osuđenika u džinovskom bronzanom biku je bilo način na koji su Stari Grci kažnjavali kriminalce. Ispod bronzane posude se palila vatra i nesrećnik u njoj bi polako i bolno umirao. Jezivi zvuci samrtničke agonije su dopirali do dželata kroz cevi koje su se nalazile u bikovom nosu.

Nabijanje na kolac

Kolac je bio pričvršćen na zemlji, a osuđenici su nameštani tako da ih, dok padaju na njega, proburazi kroz stomak ili polne organe. Trpeli su nepodnošljive bolove i umirali u strašnim mukama.

Jednu od najsurovijih metoda u istoriji kažnjavanja je često primenjivao valahijski vladar iz 15. veka Vlad. Kasnije su je koristile razne osvajačke vojske poput Osmanlija. Smatra se da je on bio izvor inspiracije za lik grofa Drakule Brama Stokera.

Slonovi ubice

U srednjem veku slonovi su bili naučeni da jednom nogom stanu na glavu ili torzo osuđenog kriminalca, a uz pomoć „šiljatih oštrica postavljenih na njihove kljove“ bi sekli nesrećnika do smrti. To je bio uobičajen način kažnjavanja širom srednjovekovne Južne i Jugoistočne Azije, a u Indiji su pogubljenja izvršavana na ovaj način do sredine 19. veka.

Čerečenje na britanski način

Osuđeni za izdaju su vezivani za drvenu gredu ili sanke koje su konji vukli do mesta pogubljenja. Vezivali bi ih kanapom i dok su visili odsecane su im genitalije, a stomak bi im bio rasporen. Sa tela je odsecana glava, a leš bi bio isečen na četiri dela. Prema ženama je zakon bio blaži. One su za izdaju spaljivane na lomači. Ovaj zakon je bio primenjivan do 1870. godine.

Zatočeništvo

Zločinac bi bio smeštan u ograđeni prostor, bez mogućnosti izlaza, u sred nedođije, bez hrane i vode, a na kraju bi umirao od gladi. Ova metoda je prethodnica doživotnog zatvora. Na ovaj način su na prostorima današnje Španije, na primer, kažnjavane preljubnice.

Skafizam (najgora metoda pogubljenja u istoriji)

Drevna persijska metoda mučenja na koju su bili osuđeni teški kriminalci, ubice i izdajnici je izvršavana u močvarama. Osuđenike su premazivali mlekom, medom i fekalijama i takve ih vezane ostavljali u šupljim stablima ili zarobljene između dva čamca. Tako su živeli danima, dok su se njima hranili krvožedni insekti i bube.

(Sputnjik)