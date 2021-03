Vauuu! Snimljen brod koji lebdi iznad mora (foto)

Brod koji lebdi iznad mora, retka optička varka, snimljen je u blizini Engleske.

Dejvid Moris, autor tog snimka, kazao je da je bio veoma iznenađen kad je primetio ogroman tanker kako lebdi iznad vode nedaleko od Folmauta u oblasti Kornvol.

Radi se, zapravo, o optičkoj iluziji poznatoj kao gornji miraž, piše engleski „Gardijan“.

Takve iluzije su česte na Arktiku, ali mogu da se vide i na drugim morima tokom zime, kada su odgovarajuće atmosferske prilike, mada veoma retko.

​Uzrok te optičke varke je meteorološki fenomen poznat kao temperaturna inverija. Uobičajeno je da temperatura vazduha pada kako raste nadmorska visina. Međutim, u slučaju temperaturne inverzije, topao vazduh nalazi se iznad hladnijeg vazduha, igrajući se sa našom vizuelnom percepcijom.

Tako je nastala i fotografija lebdećeg broda, jer je hladno more snizilo temperaturu vazduha neposredno iznad njega, dok se u višim delovima nalazio topliji vazduh.

Hladniji vazduh je gušći od toplijeg, pa ima viši indeks prelamanja svetlosti. Tako se zraci svetlosti, koji se odbijaju od broda, različito prelamaju prolazeći kroz slojeve hladnog i toplog vazduha i savijaju nadole putujući ka posmatraču na obali, zbog čega njemu izgleda da je brod na višoj poziciji nego što jeste.

​„Gornji miraž može izazvati različite vrste iluzija. Predmet može da izgleda da je na višoj poziciji, kao u slučaju ovog broda, ali se zbog njega mogu videti i predmeti koji bi inače bili ispod linije horizonta“, rekao je meteorolog Dejvid Brejn.

Gornji miraž, kod kog predmet izgleda kao da je na višoj poziciji, lako se može prepoznati jer se ispod njega ne vidi nikakav detalj, dok je drugi slučaj te optičke varke, kada se vidi predmet koji je iza linije horizpnta, dobro poznat pomorcima.

