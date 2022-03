Veliko otkriće ispod glečera: Šta je palo na Zemlju pre 58 miliona godina

Ogroman krater koji se krije duboko ispod glečera Hijavata na Grenlandu verovatno je posledica pada asteroida širokog jedan kilometar koji se srušio na Zemlju pre 58 miliona godina, oko osam miliona godina posle udara koji je ubio većinu dinosaurusa.

Recently Discovered Greenland Crater Is Millions of Years Older Than Believedhttps://t.co/GeFKQEJ38v

— TechToSee (@thetechtosee) March 11, 2022