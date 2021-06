Veliko otkriće koje bi moglo da promeni sve što znamo o ljudskom poreklu

Do sada nepoznat predak današnjeg čoveka otkriven je u Izraelu. Pretpostavlja se da je živeo paralelno sa homo sapijensom i neandertalcima, ali i da bi mogao da odgonetne do sada neobjašnjene veze ove dve vrste ljudskih predaka i promeni sve što je nauka do sada znala o ljudskom poreklu i evoluciji.

Meet Nesher Ramla Homo, a previously unknown kind of early human who could be an ancestor to the Neanderthals https://t.co/n0CnXXiEQm pic.twitter.com/QU1FuijrvJ — Reuters (@Reuters) June 25, 2021

Fosilni ostaci iskopani su još 2010. godine u blizini grada Ramla u centralnom Izraelu, tokom iskopavanja u rudniku lokalne fabrike cementa, na lokalitetu danas poznatom kao Nešer Ramla.

Arheolozi su na dubini od osam metara našli kameno oruđe i ljudske kosti, kao i veliku količinu kostiju životinja, kao što su konji, jeleni i turovi, izumrla vrsta goveda.

Stručnjacima je bilo potrebna cela decenija da otkriju o kakvoj naseobini se radi.

„Potrebno je mnogo vremena da se analiziraju fosili. Kada se fosil nađe, mora da se očisti, rekonstruiše, a onda da se nađe uporedni materijal kako bismo mogli da razumemo te fosile“, kaže Izrael Herškovic, paleoantropolog sa Tel Aviv Univerziteta i jedan od autora studije o novoj vrsti ljudskih predaka, prenosi „Lajvsajens“.

New species of prehistoric human discovered in Israel: mix of archaic features & Neanderthal traits suggests that Nesher Man may have been an evolutionary predecessor of the Neanderthals and other hominins that inhabited Eurasia, @arieldavid1980 reports https://t.co/s8Bfb7lblr — Josie Glausiusz ג'וסי גלאזיוס جوسي غلاوسيوز (@josiegz) June 25, 2021

Naučnici su utvrdili da fosil iz Nešer Ramle pripada novom tipu hominida, porodici u kojoj je i ljudska vrsta.

Ostaci koji su nađeni stari su između 120.000 i 140.000 godina. Imali su neke sličnosti sa neandertalcima, posebno kada su u pitanju vilica i zubi, ali im je ostatak lobanje nalik starijim tipovima hominida. Novootkrivena vrsta imala je drugačiju strukturu lobanje, veoma velike zube i nije imao bradu, odnosno donja vilica mu je bila ravna.

​Naučnici su analizirali više drugih fosilnih ostataka kostiju, starih između 160.000 i 400.000 godina koje su ih zbunjivale, i zaključili da se radi o istoj grupi.

Na osnovu oruđa nađenog sa ovim fosilnim ostacima, otkriveno je da je nova grupa hominida bila u bliskom kontaktu i sarađivala sa homo sapijensom i neandertalcima.

Kada su naučnici uporedili fosile nađene u Izraelu sa sličnim uzorcima nađenim u drugim državama, ispostavilo se da postoje bliski nalazi iz Španije.

Na ostacima nađenim u Izraelu nisu nađeni tragovi DNK, međutim, stručnjaci smatraju da bi oni mogli da daju odgovor na pitanje u ljudskoj evoluciji koje još nije rešeno, kako se mešala DNK ljudi i neandertalaca pre nego što su se te dve grupe srele u Evropi. Prema njihovom mišljenju, moguće je da je ova nova grupa bila posrednik za prenos gena između homo sapiensa i evropskih neandertalaca.

The new report of fossil material from Nesher Ramla, Israel, claims a "previously unknown archaic Homo population" some 140,000 years ago. It's a big claim in an area where most scientists have thought that early modern humans and Neandertals interacted. https://t.co/ctYmiHENha pic.twitter.com/jfTJcPBoSh — John Hawks (@johnhawks) June 24, 2021

Stručnjaci misle kako je moguće da je ova nova grupa zapravo predak neandertalaca.

​„Ustaljeno je mišljenje da su neandertalci nastali, živeli i nestali u Evropi. Međutim, moguće je da oni nisu bili isključivo Evropljani, već da su imali i jaku komponentu sa Bliskog Istoka. Postoji mogućnost da je Nešer Ramla osnova za populaciju koja je kolonizovala Evropu između dva ledena doba“, kaže Herškovic.

Na ovaj način može se objasniti i prisustvo fosila sa karakteristikama neandertalaca u Aziji, dodaje izraelski profesor, navodeći, međutim, da je ta ideja za mnoge provokativna.

(Sputnjik)

