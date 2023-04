Verovali ili ne, ovaj kvadratić ne menja boje: Optička iluzija dokazuje da boje vidimo skroz pogrešno (video)

Ova optička iluzija u boji otkriva kako je naš mozak u stanju da promeni način na koji percipira boje.

Naime, japanski umetnik i psiholog Akioši Kitaoka stvorio je optičku iluziju u kojoj kvadratić menja boju iako zapravo ostaje konstantan, prenosi „Jpost.com“.

A moving square appears to change in color, though the color is constant. pic.twitter.com/phzLNgfIZy

— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) August 14, 2018