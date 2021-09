Pitate se kako? Veličina zadnjice povezana sa koeficijentom inteligencije

To, naravno, ne znači da treba da otrčite do prodavnice i kupite nekoliko stotina grama čokolade

Jedna od stvari kojom su žene najviše opterećene jeste njihova zadnjica.

Opterećene su njenim izgledom.

Konkretno, veličinom i oblikom.

Uglavnom ih brine da li je njihova pozadina predebela i preširoka.

To je, na neki način, stvar ukusa, međutim, ako o njima govorimo u intelektualnom smislu, debele zadnjice su savršene i dobrodošle.

Takve, naime, pokazuju da imamo prilično visok koeficijent inteligencije.

Za potrebe ovog istraživanja ispitivane su kognitivne sposobnosti od oko 16.000 žena – dakle, percepcija, pažnja, memorija, učenje i rešavanje problema, kreativnost, planiranje i orijentiranje. Rezultat: oblije žene su pokazale znatno bolje rezultate na testovima od mršavih.

Kruškasti oblik je ubedljivo na vrhu

To, naravno, ne znači da odmah treba da otrčimo do prodavnice i kupimo nekoliko stotina grama omiljene čokolade, ili dva kilograma sladoleda. Da, od toga ćemo dobiti na volumenu zadnjice, ali ne i na inteligenciji.

Naime, u istraživanju postoji jedna caka: Naučnici kažu da nije bitna samo veličina zadnjice, već i odnos između zadnjice i struka. To znači da su žene sa uskim strukom i širokim bokovima pametnije. Kako? Što su zadnjica i bedra deblji (u poređenju sa stomakom, to su mesta gde se nalaze zdrave masnoće), to je veći udeo dobrih masnoća, a u njima se nalaze i omega-3 kiseline koje su odgovorne za rast.

