Mala i retka vrsta sisara, nalik jelenu, koju naučnici nisu videli skoro 30 godina, fotografisana je u jednoj šumi na jugu Vijetnama, saopštila je grupa za očuvanje vrsta (Global Wildlife Conservation).

Fotografije male životinje poznate i kao vijetnamski mišiji jelen sa leđima srebrnaste boje, napravljene su u divljini, navela je grupa i dodala da ta životinja veličine zeca nije ni jelen ni miš, već najmanji sisar sa kopitama.

Te životinje su obično stidljive i usamljene, imaju dva očnjaka i kao da hodaju na vrhu kopita, a imaju krzno srebrnastog sjaja, navela je grupa.

Životinja je prvi put opisana 1910. godine. U centralnom Vijetnamu je do 1990. viđena pet puta i proglašena je za jednu od najređih životinjskih vrsta.

Kamere postavljene u šumi tokom pet meseci napravile su 1.800 fotografija.

Tako postoje ljudi koji ih drže otvorene, iako je teško, ali moguće. Zapravo je nekima prirodno da oči drže otvorene za vreme ove biološke reakcije.

Bilo kako bilo, ne morate da strahujete, jer nisu kapci ti koji čuvaju jabučice od ispadanja, već očni mišići koji ih okružuju, prenosi Indeks.

Najgore što vam se može dogoditi tokom kijanja jeste pucanje krvnih kapilara u očima zbog pritiska, što će uzrokovati crvene mrljice na beonjači.

► VIDEO: The Vietnamese mouse-deer, a deer-like species the size of a rabbit, has been rediscovered in the wild 30 years after it was feared lost to science https://t.co/4gT6cs8vln pic.twitter.com/vkD1qcEx1D

— Irish Times Video (@irishtimesvideo) November 12, 2019