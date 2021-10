Veverica za samo četiri dana u automobil sakrila 70kg oraha (foto)

Vlasnik vozila, Bil Fišer iz Severne Dakote, SAD, pronašao je svoj Chevrolet Avalanche prepun oraha, nakon što ga je ostavio parkiranog samo četiri dana.

9/29のCNN10を見て笑ってしまいました😂

「リスがとある男性の車の隙間にクルミを溜め込んだ」

と言う話で、そのクルミの量が半端ない🌰全部で42ガロン≒159リットル出てきたそうです🤣

その男性は

”The squirrel was planning to do some car camping over the winter”

と言ってたそうです🐿 pic.twitter.com/eSNjjEsNm7

— かやみー@語彙レベル9000を年内達成が目標 (@kayami_blog) October 6, 2021