Video koji je osvojio internet: Čisteći sneg izgrebao očev tek kupljeni auto

Hamfri Grimet (46) ostao je šokiran nakon što je otkrio da mu je izgrebana cela hauba automobila koji je stajao parkiran ispred kuće.

Pregledao je snimke kućne kamere i shvatio da je kriv njegov sedmogodišnji sin Vilf koji je sneg s automobila čistio lopatom, prenosi Daily Mail. Na snimku se vidi sedmogodišnjak koji lopatom uklanja sneg s Tesle Model Y, a šteta koja je nastala procenjena oko hiljadu funti. Da stvar bude gora, Grimet je automobil kupio pre samo šest meseci.

„Ogrebotine sam vidio tek u sredu i bile su ogromne. Proverio sam kamere da vidim šta se dogodilo i ugledao svog sina koji je za skidanje snega s automobila koristio lopatu. Istu tu lopatu smo koristili tokom obavljanja građevinskih radova na kući, a pronašao je u dvorištu“, rekao je Grimett iz britanskog Bakingemšajera.

Child for sale, good shoveling skills, not much else… pic.twitter.com/LwtFrEbRAA — Humphrey Grimmett (@humpy999) December 15, 2022

Kad se Vilf vratio iz škole, otac ga je upitao zna li možda otkud sve te ogrebotine na automobilu. Odgovorio je da ne zna, a zatim ga je pitao je li skidao sneg s automobila.

„Pogledao me svojim velikim plavim očima i rekao da jeste. Pitao sam ga zašto je to učinio lopatom na šta je odgovorio da je mislio da je to u redu. On je samo hteo pomoći“, rekao je otac.

