Vilu prodaju za samo 10 dolara i niko ne želi da je kupi, a razlog je bizaran (foto)

Procenjena cena ove vile u kolonijalnom stilu u Nju Džerziju iznosi 1,3 miliona dolara, li niko je ne želi da je kupi iako je ponuđena na prodaju za samo 10 dolara. Zvuči kao savršena prilika, ali postoji trik.

Montclair Mansion Up For Sale For $10 — But Buyer Must Move It via /r/offbeat https://t.co/62s4yGZhfY pic.twitter.com/O5A97K6lws

Osobe koje prodaju ovu kuću postavile su jedan uslov, a on glasi: “Kuća je vaša ako je preselite.”. Jedna firma koja se bavi nekretninama kupila je veliki deo zemljišta na kojem se, između ostalog, nalazi i ova kuća. Na njemu žele da sagrade osam novih kuća, ali problem im zadaje ova vila koju prodaju za 10 dolara.

(10493923) $10 Victorian mansion in New Jersey fails to sell and gets demolished. Why? Because it’s so expensive to move a whole house …and probably also haunted https://t.co/yO32UIc1hm pic.twitter.com/Z0dYvgkWVW

— 24fun (@24funme) July 18, 2019