Više neidentifikovanih objekata snimljeno kako se spuštaju u grotlo vulkana (video)

Veb-kamere koje svakodnevno snimaju vulkan Popokatepetl zabeležile neidentifikovane leteće objekte kako se spuštaju u grotlo kupole vulkana.

Snimak koji je na društvenim mrežama objavila Esmeralda Martinez podgrejao je maštu teoretičara zavere, koji tvrde da nas posećuju vanzemaljci.

Na snimku se vidi beli NLO, koji pravoliniijski izlazi iz vulkana El Popo. A zatim još tri NLO koja ulaze.

Poznati teoretičar zavere Skot Varing na svom blogu „ET Database“ objavi je sledeći post:

„Ovo je sjajno otkriće, nekoliko NLO-a oko čuvenog meksičkog vulkana Popokatepetl“.

Ovaj „lovac“ na sve vanzemaljske pojave nastavlja:

„Vidi se kako jedan od NLO-a napušta vrh vulkana i odlazi ravno u svemir. Posle se vidi, još jedan kako silazi i ulazi u ušće vulkana. Apsolutni dokaz onoga što smo NLO istraživači već znali, postoji baza vanzemaljaca 5-6 kilometara ispod ovog vulkana. Čitav tuđinski grad mnogih vrsta koji tamo žive“

UFOs Leaving And Entering Volcano In Mexico On Live Cam, Video, UFO Sighting News.

