Voditelj u programu uživo uhvaćen u nezgodnom trenutku (foto)

Voditelj televizije BBC, Ben Braun izvinio se nakon što je uhvaćen kako zeva tokom televizijskog programa.

Dogodilo se to juče u programu vesti, a umorni 60-godišnjak mislio je da u tom trenutku nije u programu uživo.

Seems like tier 4 fatigue is getting to the BBC News presenters 😂 #UKlockdown @BenBrownBBC @BBCNews pic.twitter.com/nmoD0gmUQs

— Ghausia (@GhausiaSpeaks) December 20, 2020