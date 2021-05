Vođa Pentagonovog programa za NLO: Vlada ima „egzotični materijal“

Luis Elizondo, bivši šef ugašene agencije za istraživanje Neidentifikovanih letećih objekata (NLO) američke vojske tvrdi da vlada poseduje „egzotični materijal“ koji je verovatno preuzet sa neidentifikovanog objekta, dok Kongres još uvek čeka izveštaj o „neobjašnjivim vazdušnim pojavama“.

Luis Elizondo koji je vodio Pentagonov napredni program za identifikaciju vazduhoplovnih pretnji pre nego što je rasformiran 2012. godine, rekao je za „Foks“ da vlada poseduje fizičke dokaze povezane sa „neuhvatljivim entitetima“, poznatijim kao NLO.

„Vlada Sjedinjenih Država poseduje egzotični materijal i neću više ništa reći o tome“, rekao je dodajući da „treba obaviti još analiza“.

Za deklasifikovani obaveštajni brifing za kojeg se očekuje da će biti dostavljen Kongresu u junu, Elizondo je rekao da će američka javnost uskoro saznati da su viđanja NLO na vladinom radaru „neko vreme“ i da očekuje da će izveštaj biti „sveobuhvatan“. Međutim, izrazio je zabrinutost da će brifing biti namerno „razvodnjen“, dodajući da je „poslednje što nam treba još zatamnjivanja“.

Iako je Pentagon ranije tvrdio da je napredni program za identifikaciju svemirskih pretnji rasformiran, izveštaj Senata prošle godine pokazao je da se rad odeljenja odvijao pod drugim imenom, duboko u zaleđima Kancelarije pomorske obaveštajne službe, nazvane Operativna grupa za neidentifikovane vazdušne fenomene. To telo trebalo bi da „standardizuje prikupljanje i izveštavanje“ o viđenjima NLO, a taj materijal će biti uključen u predstojeći obaveštajni brifing.

Luis Elizondo, the former director of the Advanced Aerospace Threat Identification Program (ATTIP), during an interview with Tucker Carlson on the UFO mystery:

"The United States government is in possession of exotic material. I'll leave it at that." 🛸 🛸 🛸 pic.twitter.com/BMf4a5c0iJ

