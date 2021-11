Vreba li džinovski megalodon još uvek iz mračnih dubina okeana (foto)

Kao jedan od najvećih predatora koji je ikada živeo, megalodon raspiruje ljudsku maštu — i to sa dobrim razlogom. Da li je ovaj predator bio samo malo veća i jača velika bela ajkula, i da li još uvek vreba u mračnim dubinama okeana?

Ema Bernard, koja radi kao kustos Prirodnjačkom muzeju u Južnom Kensingtonu na odeljenju za fosile riba i ajkula, pomaže da se činjenice odvoje od fikcije.

Najveća ajkula na svetu

Najraniji fosili megalodona (Otodus megalodon, ranije poznat kao Carcharodon ili Carcharocles megalodon) datiraju od pre 20 miliona godina. Sledećih 13 miliona godina od tad ogromna ajkula je dominirala okeanima sve dok nije izumrla pre 3,6 miliona godina.

Otodus megalodon nije bila samo najveća ajkula na svetu, već i jedna od najvećih riba koje su ikada postojale. Procene sugerišu da je mogla da naraste između 15 i 18 metara u dužinu, tri puta duže od najveće zabeležene velike bele ajkule.

Pošto nema kompletnog skeleta megalodona, ove brojke su zasnovane na veličini zuba životinje, koji dosežu dužinu od 18 centimetara. U stvari, reč megalodon i znači „veliki zub“.

Šta je jeo megalodon?

„Sa svojim velikim oštrim zubima megalodon je jeo meso — najverovatnije kitove i velike ribe, a verovatno i druge ajkule. Kada ste tako veliki, morate da jedete mnogo hrane, tako da vam je potreban veliki plen“, objašnjava Ema Bernard.

Imamo i druge dokaze o megalodonovim navikama u ishrani u obliku fosilizovanih kostiju kitova. Neke od njih su pronađene sa tragovima ugriza megalodonovih zuba. Na nekima su se čak, u trenutku otkrivanja, još uvek nalazili odlomljeni vrhovi megalodonovih zuba utisnutih u kosti.

Jedan od najmoćnijih predatora

Da bi se uhvatio u koštac sa plenom velikim poput kita, megalodon je morao da bude u stanju da jako otvori usta. Procenjuje se da je njegova vilica bila široka 2,7 metara, a raspon otvora usta 3,4 metra, dovoljno velika da proguta dve odrasle osobe odjednom.

Ove čeljusti su imale 276 zuba, a studije koje su rekonstruisale snagu ugriza ajkule sugerišu da je to možda bio jedan od najmoćnijih predatora koji je ikada postojao.

Kako je izgledao megalodon?

Većina rekonstrukcija ranije je pokazala da megalodon izgleda kao ogromna velika bela ajkula. Sada se veruje da je ovo netačno.

Verovatno imao mnogo kraći nos u poređenju sa velikim belim ajkulama, i ravniju, skoro zgnječenu vilicu. Kao i plava ajkula, i on je imao izuzetno dugačka prsna peraja kako bio mogao da podrži svoju težinu i veličinu.

„Mnoge rekonstrukcije prikazuju megalodona kao veću verziju velike bele ajkule jer su ljudi dugo mislili da su u srodstvu. Sada znamo da to nije slučaj, a megalodon je zapravo iz druge loze ajkula čiji je megalodon bio poslednji član“, navodi Ema Bernard.

Najstariji definitivni predak megalodona je ajkula stara 55 miliona godina poznata kao Otodus oblikuus, koja je mogla da naraste do oko 10 metara dužine. Ali smatra se da se evoluciona istorija ove ajkule proteže do Cretalamna appendiculata, stara 105 miliona godina – što čini lozu megalodona starom preko 100 miliona godina.

„Kako smo pronalazili sve više i više fosila, shvatali smo da je predak velike bele ajkule živeo uz megalodona. Neki naučnici misle da su možda čak i bili konkurencija jedni drugima“, ukazala je Ema Bernard.

Kosmopolitska ajkula

Megalodon je živeo na toplim tropskim i suptropskim lokacijama širom sveta. Vrsta je bila toliko rasprostranjena da su zubi megalodona pronađeni na svim kontinentima osim na Antarktiku.

„Zubi ovih ajkula mogu se pronaći na istočnoj obali Severne Amerike, duž obala i na dnu slanih potoka i reka Severne Karoline, Južne Karoline i Floride“, kazala je Ema Bernard.

Ona je dodala da se mogu pronaći i kod obala Maroka i delova Australije, pa čak i u Velikoj Britaniji, iako veoma retko.

Zašto su megalodonovi zubi tako čest pronalazak?

Skoro sve fosilni ostatke megalodona čine zubi. Ajkulama zubi neprestano rastu tokom celog života. U zavisnosti od toga šta jedu, ajkule gube par zuba tokom jedne do dve nedelje. Ajkule zamene do 40.000 zuba tokom svog života. To znači da zubi ajkule neprestano padaju na dno okeana, i fosilizuju se.

