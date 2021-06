Za alimentaciju istovario 80.000 novčića u dvorište, postupak majke i ćerke oduševio svet

Otac tinejdžerke iz Virdžinije je poslednju ratu alimentacije platio istovarivši 80.000 novčića na travu ispred kuće svoje otuđene ćerke, prenose mediji.

Majka i ćerka su pokupile novčiće i 800 dolara odlučile da doniraju centru za socijalnu zaštitu „Safe Harbor“, prenose američki mediji.

Ejveri Senford (18) sa ocem nije razgovarala nekoliko godina, a kaže i kako nije zainteresovana za to jer ne želi imati posla ni sa kime ko se tako odnosi prema njenoj majci.

Kad je istovarivao kovanice, majka tinejdžerke pitala ga je šta radi, a on je rekao kako je reč o poslednjoj rati alimentacije.

„Ne pokušava osramotiti samo mamu nego i mene i sestru. Boli me što nije razmotrio to kad je krenuo sa ovim ovo.“ rekla je Ejveri.

Virginia dad dumps 80,000 pennies as final child support payment

Daughter reacts with class

“It’s not just my mom he’s trying to embarrass, it’s also me and my sister. It’s upsetting that he didn’t consider that.”https://t.co/4IorXl4qn9 pic.twitter.com/R9BYC4Jp0a

— Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) June 11, 2021