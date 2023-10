Zadatak koji je pregledan 50 miliona puta zbunio je mnoge, da li vi znate rešenje?

Na društvenim mrežama pojavio se matematički zadatak koji je zbunio milione ljudi, a koji danima pokušavaju utvrditi njegovo tačno rešenje.

Naime, na X-u (bivšem Twitteru) podeljena je fotografija zadatka, a njegova objava pregledana je više od 50 miliona puta.

„Čovek je ukrao novčanicu od 100 dolara iz kase jedne prodavnice. Zatim je u toj prodavnici kupio robu u vrednosti od 70 dolara koristeći novčanicu od 100 dolara i dobio je 30 dolara kusura. Koliko je novca izgubila prodavnica?“ glasi zadatak koji je izazvao žustru raspravu u komentarima.

I’m still trying to work out the answer…🤔 pic.twitter.com/ZMgkMBmGoH

— Out of Context Human Race (@NoContextHumans) September 23, 2023