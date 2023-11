Zagonetka koja je podelila internet: Ljudi vide od 3 do 39 boja, a koliko vi?

Zbunjujuća optička iluzija podelila je mišljenja korisnika na društvenoj mreži X, jer se ljudi ne mogu složiti koliko je boja stvarno na slici.

Hiljade ljudi uključilo se u raspravu, i dok neki vide samo tri boje, tu su i oni koji navodno vide čak 39.

Odgovor nije jednostavan. To koliko boja i nijansi vidite zavisi od vašeg uređaja, odnosno o postavkama svetla i načina rada, kao i od osvetljenja prostorije.

To je tzv. “iluzija Machovih traka” nazvana po fizičaru koji je otkrio da je mozak zbunjen prelazima između nijansi pri posmatranju različitih nijansi. To je razlog zašto postoji toliko različitih odgovora.

How many colours do YOU see? Optical illusion divides the internet https://t.co/fTX0YTMDse via @MailOnline — includes my take on what is happening and what it reveals about how we see colour pic.twitter.com/TezeheRfif

— Michael J. Proulx (@MichaelProulx) February 10, 2021